Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

С 2019 года Владимир Верхошинский четыре раза подряд признавался лучшим банковским CEO страны по версии «Коммерсанта», а также дважды получал награду лучшего CEO среди российских компаний от Ассоциации менеджеров России.

Топ-менеджер Альфа-Банка уверен, что задумываться о том, как правильно строить карьеру, стоит еще в школе. Он был хорошим учеником и благодаря своим стараниям и труду педагогов поступил в Финансовый университет при Правительстве РФ. Владимир Верхошинский добавил, что студентам НИУ ВШЭ повезло. «В таком вузе, как Вышка, учится, наверно, 1/100 населения РФ, фактор будущего успеха в этом случае многократно увеличивается», — заключил он.

CEO Альфа-Банка также отметил, что при приеме топ-менеджеров на работу всегда обращает внимание на то, дипломом какого вуза обладает кандидат. Это должен быть университет с высоким статусом — таково важное условие компании.

«Среди своего круга знакомых я не знаю никого, кто работал бы мало, — подчеркнул Владимир Верхошинский. — Ключевой фактор, помимо удачи, — работать много, больше других. На полчаса в день, на два имейла, на один звонок, на один слайд больше, чем тот, кто идет за вами, — тогда вы будете более успешным».