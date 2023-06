Владимир Верхошинский: «Я не знаю никого, кто работал бы мало»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

С 2019 года Владимир Верхошинский четыре раза подряд признавался лучшим банковским CEO страны по версии «Коммерсанта», а также дважды получал награду лучшего CEO среди российских компаний от Ассоциации менеджеров России. Топ-менеджер Альфа-Банка уверен, что задумываться о том, как правильно строить карьеру, стоит еще в школе. Он был хорошим учеником и благодаря своим стараниям и труду педагогов поступил в Финансовый университет при Правительстве РФ. Владимир Верхошинский добавил, что студентам НИУ ВШЭ повезло. «В таком вузе, как Вышка, учится, наверно, 1/100 населения РФ, фактор будущего успеха в этом случае многократно увеличивается», — заключил он. CEO Альфа-Банка также отметил, что при приеме топ-менеджеров на работу всегда обращает внимание на то, дипломом какого вуза обладает кандидат. Это должен быть университет с высоким статусом — таково важное условие компании. «Среди своего круга знакомых я не знаю никого, кто работал бы мало, — подчеркнул Владимир Верхошинский. — Ключевой фактор, помимо удачи, — работать много, больше других. На полчаса в день, на два имейла, на один звонок, на один слайд больше, чем тот, кто идет за вами, — тогда вы будете более успешным».

Open Talk прошел в формате Q&A, все желающие из зала могли задать вопросы спикеру. Например, Арсений спросил у финансиста, каким он видит будущее Альфа-Банка. «В любой организации, включая Альфа-Банк, я буду стремиться к тому, чтобы она росла быстрее конкурентов. Это значит, что ты делаешь работу хорошо — забираешь долю рынка у остальных игроков. Кроме того, нужно стараться, чтобы компания была суперсовременная, на острие ножа, то есть должны присутствовать амбиции на рост и гибкость», — ответил спикер. Никита задал вопрос, какие факторы и конкурентные преимущества дали Альфа-Банку возможность роста за последнее время. Владимир Верхошинский ответил, что у каждого члена компании есть «Альфа-ДНК», которая отвечает за стремление к росту и конкурентоспособность. «У нас очень сильная команда на всех уровнях. Желание расти, опережать и соревноваться с другими — это и есть секрет успеха», — пояснил он. Юлия поинтересовалась, как топ-менеджер совмещает большой объем работы и семью. «В жизни для меня есть только работа и семья, — ответил финансист. — Я счастлив, жена поддерживает и терпит, что я так много работаю. Если говорить про источник энергии, то для меня он — в моем доме. Карьера карьерой, но личное счастье и благополучие для меня, конечно, тоже важно».

22 июня

