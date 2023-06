Более 1,1 миллиона записей о результатах обследований в павильонах «Здоровая Москва» внесено в электронные медкарты горожан

Source: MIL-OSI Russian Language News

Все павильоны «Здоровая Москва», которые работают в парках и скверах города, подключены к единой медицинской информационно-аналитической системе. Результаты проведенных во время обследования анализов и осмотров, а также заключения специалистов автоматически отображаются в электронной медицинской карте и доступны врачам и пациентам. В этом сезоне проекта посетителям павильонов провели более 1,1 миллиона различных медицинских манипуляций, включая 290 тысяч лабораторных исследований. Об этом сообщила Татьяна Елагина, руководитель центра медицинской профилактики Департамента здравоохранения Москвы.

«В павильонах “Здоровая Москва” можно пройти более 11 исследований, направленных на выявление рисков развития сахарного диабета, заболеваний дыхательной системы, сердечно-сосудистых заболеваний и ряда других. Программа обследования подбирается для каждого пациента с учетом пола, возраста, семейного анамнеза, наличия вредных привычек и других аспектов. Горожане могут получить доступ к своей медицинской информации, включая анкету диспансеризации, результаты исследований, протоколы осмотров и заключения врачей, в своих электронных медкартах. Это гарантирует сохранность медицинских данных, доступных в любое удобное время. Так, в электронных медкартах москвичей отображены результаты более 1,1 миллиона различных медицинских манипуляций, включая почти 290 тысяч результатов анализов, проведенных в текущем сезоне проекта “Здоровая Москва”», — рассказала Татьяна Елагина.

Павильоны работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Они находятся в парках и скверах города. Для посетителей созданы комфортные условия, в том числе установлены кондиционеры и кулеры с питьевой водой.

Москвичи, переболевшие COVID-19, могут также пройти дополнительные исследования. Если по результатам будут выявлены отклонения, то необходимые обследования проведут прямо в павильоне. Также медики могут выдать направление в городскую поликлинику для их проведения или на консультации к профильным специалистам других медорганизаций.

Проверить здоровье в павильонах «Здоровая Москва» могут все совершеннолетние москвичи. Для этого понадобятся московский полис ОМС и паспорт. Перед обследованием нужно заполнить специальную анкету. Сделать это можно как в самом павильоне с помощью информационных киосков, так и заранее в электронной медкарте — в разделе «Моя диспансеризация в парке» на mos.ru и в разделе «Диспансеризация» в мобильном приложении «ЕМИАС. ИНФО».

Результаты проведенных исследований, протоколы осмотров и заключения врачей будут также отражены в электронных медкартах.

Проект «Здоровая Москва» соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи москвичам.

