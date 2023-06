Более полумиллиона раз москвичи выполнили задачи проекта «Город заданий» с начала года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Участники проекта «Город заданий» с начала года успешно справились с задачами больше полумиллиона раз. Они участвовали в спортивных мероприятиях, отвечали на вопросы викторин и тестировали мобильные приложения. За полтора года работы проекта пользователи выполнили задания 1,6 миллиона раз. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«С января к проекту присоединились больше 35 тысяч человек. Общее число пользователей превысило 135 тысяч. Они активно помогают городу в различных сферах. Например, оценивают состояние библиотечных книг, поддерживают волонтерские акции, фотографируют московские парки и делятся снимками в соцсетях», — рассказала Наталья Сергунина.

За выполненные задания пользователям начисляются баллы. Их можно обменять на призы и подарки или перевести на благотворительность.

Сейчас на площадке опубликовано больше 300 заданий. Подобрать подходящее можно с помощью интерактивной карты, тегов и фильтров (по расположению, теме и размеру поощрения).

Например, жители столицы могут стать соавторами электронной «Книги памятников-героев Москвы», посвященной зданиям, пострадавшим в годы Великой Отечественной войны. Для этого нужно заполнить заявку, рассказав историю такого памятника и проиллюстрировав ее фотографиями из семейного архива или свежими снимками и видео.

«Город заданий» развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно со столичным Департаментом информационных технологий. Благодаря этому проекту жители делают Москву комфортнее: помогают контролировать работу различных служб, участвуют в экологических, спортивных и других акциях.

