Благотворительная ярмарка, проекты НКО и концерты: что ждет москвичей в День молодежи на площадке «Добро»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Горожан приглашают на фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего», который состоится 24 и 25 июня в парке «Ходынское поле». Парк будет разделен на три площадки: «Спорт», «Возможности» и «Добро». Площадку «Добро» посвятят благотворительности, а также работе организаций, которые привлекают молодежь к добрым делам. В фестивале примут участие и московские некоммерческие организации (НКО), волонтерское сообщество, а также проектный офис «Молодежь Москвы».

«В честь Дня молодежи вместе со столичными НКО мы создали пространство добра в парке “Ходынское поле”. Его гостей ждут бесплатные мастер-классы, благотворительная ярмарка, настольные игры, необычные зоны активностей и многое другое. Каждый участник сможет не только совершить добрые дела, но и ближе познакомиться с деятельностью некоммерческого сектора. По традиции помогать в проведении праздника и дарить отличное настроение будут более 200 волонтеров Москвы», — отметила Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Шатер сети коворкинг-центров НКО будет разбит на три тематические зоны: «Творчество», «Экопространство» и «Возможности».

В первый день фестиваля в зоне «Творчество» под руководством педагогов центра развития ремесел «Семейные традиции» посетители создадут экологичные игрушки. Краски и другие материалы для их создания предоставят на месте. Мастер-класс начнется в 12:00.

Затем специалисты центра по развитию экотуризма «Кедровая тропа» расскажут о пользе кедровых деревьев и предложат участникам вырастить кедры из орешков. Начало в 14:00. Вместе с представителями фонда «Провидение» посетители фестивальной площадки «Добро» в 16:00 попрактикуются в изобразительном искусстве и попробуют создать портреты в стиле Пикассо, а в 18:00 на мастер-классе Фонда наследия художников Новиковых — браслет из бусин.

В зоне «Экопространство» 24 июня гостям расскажут, как создавать уникальные вещи из старой одежды и предложат смастерить новый предмет гардероба из старых джинсов и футболок. Также там будет создан музей переработки в миниатюре — посетителям продемонстрируют предметы, сделанные из пластика, макулатуры, стекла и металла и расскажут об экологичных альтернативах одноразовым вещам.

В зоне «Возможности» можно будет полетать на дельталете с помощью VR-тренажера и попробовать свои силы в фехтовании.

Второй день фестиваля на площадке «Добро» будет не менее ярким. Участников ждет мастер-класс Красного Креста по оказанию первой помощи (начало в 12:00), урок фонда «Радость ясного взора» по рисованию с методикой улучшения зрения (начало в 12:00) а также мастер-класс по созданию изделий из фетра от фонда «Кораблик» (начало в 14:00). На площадку можно будет принести ненужную старую бижутерию и аксессуары, которые заберет фонд «Второе дыхание» для дальнейшей сортировки и переработки.

Юных москвичей познакомят с благотворительными проектами и программами разных фондов. Кроме того, они смогут принять участие в квесте. Для его прохождения необходимо находить информацию и отвечать на вопросы о благотворительности и работе НКО в Москве. Кроме того, желающие смогут сделать фото на память с арт-объектом «Сердце благотворительности».

На территории площадки «Добро» с 12:00 до 22:00 будет работать шатер «Волонтеры Москвы». В нем можно узнать о волонтерских проектах, присоединиться к мастер-классам и стать частью добровольческого движения. Для гостей также будут проходить турниры по настольной игре «Волонтеры в городе». Она познакомит участников с добровольческой деятельностью и поможет узнать, каково это — быть волонтером Москвы. Применить свои знания участники смогут, например, став волонтерами на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 2024 году в Сочи. Как зарегистрироваться — расскажут там же.

В шатре также организуют занятия по арт-терапии, изготовлению украшений из вторсырья, вышивке на сумках-шоперах, созданию игрушек для животных и многое другое. За участие в них будут выдаваться жетоны, которые потом можно обменять на памятные подарки в фестивальной «Добро. Лавке».

Для гостей фестиваля оборудуют специальные фото- и видеозоны, пространства для отдыха и общения. На площадке можно будет бесплатно сделать чекап показателей здоровья и узнать, как стать благотворителем. Также в течение двух дней фестиваля с 12:00 до 22:00 будет работать ярмарка. Здесь можно приобрести товары, сделав пожертвование некоммерческим организациям Москвы с помощью QR-кода.

Отдельный блок событий фестиваля посвятят искусству общения, доброму юмору и шуткам. 24 июня гости площадки «Добро» смогут усовершенствовать свои речевые навыки, научиться работать с залом и импровизировать на сцене на тематических мастер-классах проекта «Stand Up лига». А после можно посмотреть концерт известных молодых комиков. Среди них будет Эд Дородний — мастер выступлений в формате открытого микрофона.

Участники проекта «Stand Up лига» также проведут мастер-класс «Стендап-комедия для всех», где узнают секреты комедийных приемов и источники шуток. В завершение дня пройдет интерактивная игра «Импровизация», ее проведут опытные комики. Участники станут героями комедии, которая пройдет на сцене без заготовленного сценария. Также в этот день молодежь Москвы ждет стендап-концерт резидентов «Stand Up Лиги» и комиков — участников медийных проектов.

Во второй день фестиваля пройдет Кубок молодежи Москвы по КВН. На сцену выйдут 20 лучших команд вузов и колледжей столицы и Московской области. Они посоревнуются в одном из традиционных конкурсов игры — «Приветствии». Оценят их выступления известные игроки из Высшей лиги Международного союза КВН, актеры и партнеры мероприятия. Главным призом станет поездка на 35-й международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2024» в городе Сочи.

Масштабный фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего» организован проектным офисом «Молодежь Москвы» при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Он рассчитан на горожан в возрасте от 14 до 35 лет, но принять в нем участие могут все желающие. По всему городу 24 и 25 июня состоится более 50 мероприятий. Главным местом проведения праздника станет парк «Ходынское поле»

Более подробную информацию о фестивале «День молодежи. Конструктор будущего» можно найти на официальном сайте мероприятия и на страницах «Молодежи Москвы» в социальных сетях.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI