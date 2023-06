Без срока давности

Source: MIL-OSI Russian Language News

22 июня 1941 года. 4 часа утра… Именно с этого момента жизнь нашего народа и всей страны разделилась на «до» и «после». Так началась Великая Отечественная война советского многонационального народа против гитлеровских захватчиков.

Подталкиваемая западными державами фашистская Германия напала на нашу Родину. Точнее, вся европейская мощь обрушилась на наши границы, поскольку к этому времени половину Европы составляли союзники и сателлиты Третьего рейха, а вторую германские фашисты уже успели подчинить себе. В рядах агрессоров против СССР вместе с германцами выступили итальянские, румынские, финские, венгерские, словацкие, хорватские, испанские части и их военная техника. Свои отряды прислали норвежские, датские, бельгийские, французские и прочие нацисты. В порабощенных немецкими фашистами странах вся промышленность, все материальные и людские ресурсы были поставлены для разгрома нашей страны. Остаётся только удивляться и восхищаться нашими выдающимися предками, которые смогли не только выдержать этот чудовищный по масштабам и силе удар, но и одержать безусловную победу.

Но пока до Великой Победы было еще далеко. 22 июня 1941 года многие наши города и промышленные центры были подвергнуты жесточайшим бомбардировкам гитлеровской авиации. На наши границы обрушились мощные бронированные клинья фашистских танков. Немецкие стратеги определили время взятия советских пограничных укреплений в течение нескольких часов. Но с самого начала они просчитались. Советские пограничники сутками отбивали атаки превосходящих сил противника, а некоторые укрепления держались неделями и даже месяцами, как Брестская крепость.

Эти очаги самоотверженного мужественного сопротивления уже тогда показали, что наш народ просто так не сдастся, как это было с европейскими странами. Польша продержалась пару месяцев. Франция, первоклассная промышленная держава с мощной армией, капитулировала через месяц. Дания была оккупирована немцами за сутки. Да и что было ждать от европейских держав, если вся их предвоенная политика заключалась в потакании пришедшим к власти в Германии нацистам, которые демонстративно стали нарушать положения Версальского мирного договора, воссоздавая германскую военную машину, нагло захватывая независимые государства, не сделав ни единого выстрела. Так было с Австрией, так стало с Чехословакией, которую западные страны просто отдали Гитлеру по Мюнхенскому договору 1938 года.

Все это делалось для того, чтобы развернуть гитлеровскую агрессивную машину в сторону Советского Союза.

Фашизм – это порождение западной политической культуры. Поэтому даже человеконенавистнический режим, установившийся в Германии, западным политическим и предпринимательским кругам был близок и понятен. Расизм, шовинизм, восприятие так называемых «негерманских» народов как недочеловеков им тоже были ближе, чем представления о равенстве, о справедливости, человечности. Понимая, что в ходе подписания Версальского мира, который подвел итоги Первой мировой войны, они унизили и ограбили Германию и ее народ, английские, французские, американские политики делали все, чтобы Германия не пришла к ним мстить и требовать возврата того, чего ее лишили, а нашла бы для себя новые пространства для захвата. Поэтому антиславянские, антирусские, антикоммунистические выпады немецких нацистов их вполне устраивали. И они все сделали, чтобы направить германскую агрессию против нашей страны.

Политическое руководство СССР это отлично понимало. В 30-е годы были совершены огромные прорывы в развитии экономики нашей Родины. Наши деды сумели ценой невероятных усилий создать ту промышленную базу, которая помогла нам победить. Многое было сделано и с точки зрения идеологической подготовки нашего народа к возможной войне. Об этом говорят достижения науки и культуры, литературы, кинематографа. Многое было сделано для развития нашей армии и ее вооружения. Именно в эти годы были разработаны те виды вооружений, которые потом назвали оружием Победы. Наше руководство сумело и на международной арене подготовиться к войне. Знаменитый договор августа 1939 года о ненападении с Германией следует рассматривать как серьезнейшее дипломатическое достижение, оттянувшее начало войны. Именно в это же время войска генерала Георгия Жукова разбили в Монголии японскую армию, союзницу Германии, а Германия заключила с нами договор о сотрудничестве. Это несомненно оказало влияние на дальнейшую политику Японии, которая так и не решилась напасть на СССР в годы Великой Отечественной войны.

Да, нам не хватило времени для того, чтобы полностью подготовится к войне. Да, мы не во всем учли, с какой чудовищной силой, с какой людоедской идеологией нам придется столкнуться напрямую. Но тем ценнее наши достижения и победы в ходе войны, тем величавее подвиг нашего многонационального народа, который отстоял свою Родину и спас Европу от нацистского рабства.

22 июня 1941 года навсегда останется для нас Днем памяти и скорби. До Победы было еще очень далеко. Наш народ ждали тяжелейшие испытания, муки, страдания, смерть. Но наши прадеды и деды, наши отцы и матери выстояли, сохранили страну и сделали ее великой освободительницей других народов.

