416 участников программы реновации определились с выбором квартир в новостройке на Радужной улице

В Бабушкинском районе столицы продолжается переселение по программе реновации жителей дома 13, корпусов 2 и 3 на улице Искры. Более 95 процентов семей из тех, кому город направил предложения равнозначных квартир (а это 416 человек), уже определились с жильем и приступили к оформлению документов для переезда. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«В Бабушкинском районе 445 жителям из 200 семей, проживающим в двух старых домах, предложили современные квартиры по программе реновации в марте 2023 года. С этого момента почти 95 процентов семей определились с выбором нового жилья и приступили к оформлению необходимых документов, а 400 москвичей из 160 семей уже заключили с городом договоры и получили ключи от новых квартир», — рассказал Максим Гаман.

Как отметил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, Бабушкинский район стал одним из первых, где началось переселение по программе реновации. Сегодня более трех тысяч горожан, проживавших в 20 старых домах, уже отметили новоселье или оформляют документы на новые квартиры.

С начала реализации программы в районе передали под заселение семь новостроек. Еще три корпуса находится на стадии строительства. Речь идет о домах на улицах Ленской (земельный участок 8), Радужной (владение 15, корпус 3, строения 1/1 и 1/2) и Верхоянской (земельный участок 14).

Москва занимает лидирующие позиции среди регионов России по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года в городе построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

