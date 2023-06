21.06.2023 Ministro Rau spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych Estonii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Rau spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych Estonii21.06.2023

21 czerwcabr. szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych Estonii Margusem Tsahkną.

Głównymi tematami rozmowy ministrów były: dalszy rozwój współpracy dwustronnej, sytuacja w regionie w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, wsparcie walczącej Ukrainy oraz przygotowania do zbliżającego się Szczytu NATO w Wil nie.

– Od wielu lat z Estonią łączy nas owocna współpraca, której podstawą są wspólne dążenia i interesy, a także podobne stanowiska w dziedzinie bezpieczeństwa, polityki wschodniej, polityki regionalnej, energetyki, in frastruktury oraz w wielu aspektach agendy europejskiej – podkreślił ministro Rau.

Rozmówcy zgodzili się, że relacje Polski i Estonii są serdeczne i oparte na wzajemnym zaufaniu, a dialog między naszymi krajami – także w ramach współpracy multilateralnej, zwłaszcza regionalnej – jest owocny i intensywny.

Ministrowie zgodzili się, że trudna sytuacja w regionie, spowodowana bezprecedensową po II wojnie światowej, brutalną agresją Rosji na Ukrainę, wymaga jeszcze bliższej współpracy i ściślejszej koordynacji dzia łań. Rozmówcy podkreślili konieczność podjęcia aktywnych działań na rzecz pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za popełniane przez nią zbrodnie na terytorium Ukrainy.

Rozmawiano także o możliwościach wsparcia procesu akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO, a także o wyzwaniach związanych z funkcjonowaniem Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Wizyta ministra Margusa Tsahkny w Warszawie była jego pierwszą wizytą w Polsce w charakterze ministra spraw zagranicznych Estonii.

Biuro Rzecznika Prasowego MSZ

OSI MIL