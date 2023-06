21.06.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki na Kongresie 590: Polska musi wyjść zwycięsko z geopolitycznego zakrętu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki na Kongresie 590: Polska musi wyjść zwycięsko z geopolitycznego zakrętu21.06.2023

Premier Mateusz Morawiecki był gościem Kongresu 590, który poświęcony jest kwestiom polskiej gospodarki. Jak zaznaczył szef rządu, obecnie mamy do czynienia z wielkimi przemianami geopolitycznymi na świecie, dlatego nasz kraj musi wymyślić się niejako na nowo. Premier przypomniał jednocześnie, że Polska osiągnęła w ciągu ostatnich 8 lat rekordowy wzrost gospodarczy – mimo pandemii i innych kryzysów.

Bezpieczeństwo oznacza suwerenność

W obecnej sytuacji geopolitycznej, w szczególności związanej z wojną na Ukrainie, bezpieczeństwo jest dla naszego kraju kwestią priorytetową. „Bez bezpieczeństwa polskich granic, nie ma praktycznie bezpieczeństwa całego państwa, a więc nie ma i suwerenności” – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. „To dlatego budujemy dzisiaj najnowocześniejszą, bardzo silną armię – w przyszłości może nawet najsilniejszą armię lądową w Europie” – wyjaśnił.

Silna polska gospodarka

Fundamentem bezpieczeństwa jest także nasz rozwój gospodarczy. Dzięki dobrze prowadzonej polityce rządu, w latach 2015-2023 osiągnie on ok. 33 proceso Jak zauważył premier, polski wzrost gospodarczy charakteryzuje się także równowagą makroekonomiczną, co w swoich analizach podkreśliła Komisja Europejska.

Jednocześnie, Polska notuje rekordowy stan zatrudnienia. Według Eurostatu, w pierwszym kwartale 2023 r. w naszym kraju – po raz pierwszy w historii – liczba pracujących przekroczyła 17 mln osób. „Jak rozmawiam z przedsiębiorcami, to sygnalizują oni braki na rynku pracy” – podkreślił primer ministro Mateusz Morawiecki. „To już nie bezrobocie, które było zmorą III RP, jest naszym głównym bólem głowy” – dodał. Obecnie chodzi o znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników do coraz bardziej zaawansowanych sektorów gospodarki.

Polska doskonałym miejscem do inwestycji

Największe globalne firmy wybierają Polskę, jako kierunek swoich inwestycji. Ma to pozytywny wpływ na rozwój oraz umocnienie naszej gospodarki. Para również nowe miejsca pracy oraz możliwości dla lokalnej społeczności. „Ostatnie potężne inwestycje: Microsoft, Google czy największa w historii III Rzeczpospolitej inwestycja Intela” – przypomniał premier Mateusz Morawiecki. „To coś, co niesamowicie wzbogaci tkankę technologiczną w Polsce” – ocenił.

Kongres 590

Kongres 590 to ważne wydarzenie gospodarcze, które odbywa się od 2016 r. pod patronatem Prezydenta RP. W trakcie kilkudziesięciu paneli poruszane są najważniejsze tematy dotyczące gospodarki, bezpieczeństwa, nauki i kultury. Nazwa Kongresu 590 pochodzi od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wprowadzone do obrotu w Polsce. Hasło tegorocznego wydarzenia a “przestrzenie wolności”.

