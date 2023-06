1,5 миллиона рублей разделили лучшие проекты акселерационной программы «Физтех.Аэро»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В минувшие выходные на площадке Физтех.Фабрики в МФТИ прошел первый в этом году демонстрационный день акселерационных программ платформы университетского технологического предпринимательства. Свои проекты представили участники акселератора «Физтех.Аэро» – программы Физтеха по прокачке проектов в сфере авиационных, инженерных или информационных технологий.

Гостями демодня студенческих стартапов выступили руководство Физтех-школы аэрокосмических технологий и Бизнес-школы МФТИ, представители преподаватели кафедры технологического предпринимательства МФТИ, представители Платформы университетского технологического предпринимательства Национальной технологической инициативы, венчурных фондов, индустриальных партнеров акселератора и состоявшиеся предприниматели. Специальным гостем мероприятия стала заместитель директора департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки России Виктория Маковеева.

Среди более чем ста проектов, участвовавших в акселерационной программе для участия в мероприятии, были отобраны 10 лучших, которые презентовали свои стартапы экспертам.

«Эсперты высоко оценили уровень проработки проектов, которые были вынесены на питчинг мероприятия. Хочется отметить, что ряд стартапов в области авионики и инженерии, благодаря образовательному треку акселератора, близки к выпуску MVP. Кроме того, стоит подчеркнуть, что мы получили очень позитивные отзывы от многих участников, даже тех, кто сегодня не был готов представлять свои проекты на суд экспертов, которые отмечали большую пользу от участия в акселерационной программе», поделился руководитель «Физтех.Аэро» Никита Гулин.

Команды-победители акселерационной программы разделили призовой фонд в размере 1,5 млн рублей, а также получили призы от партнеров.

Новый набор на акселерационную программу МФТИ должен быть объявлен в начале нового учебного года.

