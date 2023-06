Церковь Введения в Барашах готовят к реставрации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Начинаются научно-исследовательские работы в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Барашах. Она признана объектом культурного наследия федерального значения.

Храм расположен по адресу: Барашевский переулок, дом 8/2, строение 4. Его комплексная реставрация не проводилась более 50 лет. Сейчас службы ведутся только в трапезной, а под нужды священнослужителей приспособлены подклет и третий ярус колокольни.

«Церковь Введения в Барашах — уникальный памятник нарышкинского, или московского, барокко переходного периода. В ее облике присутствуют черты архитектуры петровского времени, при этом в некоторой степени сохранились и элементы храмового зодчества предшествующей барокко эпохи. Храм находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения качественных работ. Мэром Москвы принято решение о реставрации церкви, из городского бюджета выделены необходимые средства. Первый этап уже начался — специалисты приступают к научно-исследовательским работам. Они изучат состояние памятника и архивные документы. По полученным данным будет подготовлен проект комплексной реставрации, к разработке которого планируется приступить в этом году», — отметил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

На месте этого храма в XV веке стояла деревянная церковь Пророка Ильи, что под Сосенками. В XVII веке здесь образовалась Барашевская дворцовая слобода, в начале XVII века вошедшая в черту города. Приходским храмом слободы была Введенская церковь. По писцовым книгам 1625 года она была деревянной, а к середине XVII века вместо нее возвели каменную с тем же престолом.

Современный храм был построен в 1688–1701 годах. В 1737 году в церкви произошел пожар. Во время работ (предположительно в 1740-х годах) возвели существующую колокольню. В 1812 году, как и большинство московских церквей, Введенский храм пострадал от нашествия наполеоновских войск, был разграблен и осквернен. Все три придела освятили заново. В 1815 году в них заменили иконостасы, проект которых выполнил архитектор Павел Матвеевич Казаков, младший сын известного архитектора М.Ф. Казакова.

Церковь была действующей до 1932 года, потом самые ценные иконы передали в Третьяковскую галерею, а подлинный иконостас 1701 года, как и остальное внутреннее убранство, был утрачен. Здание отдали под общежитие рабочих, позднее там находился завод электроизделий. В 1970-х годах завод был выведен и началась научная реставрация. Исследователи и реставраторы восстановили храм в первоначальном виде, за исключением черепичного покрытия, а в 1996 году он был возвращен Русской православной церкви.

