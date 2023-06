Студент СПбГАСУ – серебряный призёр VI Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Никита Еремеев

В Самаре завершился VI Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие», на котором были объявлены победители конкурса по пяти номинациям:

лучшее печатное издание об архитектурном наследии;

лучшая студенческая работа;

лучшее в отечественном историко-культурном туризме;

лучший объект сохранения и развития;

культурное наследие регионов России.

Всего в конкурсе участвовали профессиональные архитекторы и студенты профильных направлений из 21 российского региона. В номинации «Лучшая студенческая работа» было представлено 42 проекта студентов из 12 вузов, в том числе СПбГАСУ.

Проект нашего студента Никиты Еремеева «Концепция развития территории усадьбы А. А. Половцова “Рапти” в пос. Дзержинского Ленинградской области» удостоен серебряного диплома.

Поздравляем Никиту с высокой оценкой его работы и желаем дальнейших успехов!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI