Стать оратором, покорить современные медиа, выбрать профессию: чем еще заняться в День молодежи в парке «Ходынское поле»

Узнать секреты публичных выступлений, показать свои навыки работы в соцсетях и новых медиа, послушать молодых музыкантов и попробовать выбрать профессию по душе — эти и многие другие возможности ждут участников масштабного фестиваля «День молодежи. Конструктор будущего» в парке «Ходынское поле» 24 и 25 июня. На территории парка будут работать три тематические площадки: «Спорт», «Добро» и «Возможности». Для последней подготовили особые мероприятия, раскрывающие многообразие видов деятельности, увлечений и карьерных возможностей, которые доступны молодежи Москвы. Опыт и знания, полученные на фестивале, помогут сформировать картину своего будущего и увидеть новые перспективы.

Гостей ждут лекции и мастер-классы, квесты, музыкальная программа «Студвесна. Голос», соревнование для молодых журналистов «МедиаКросс», создание масштабных арт-объектов и многое другое.

«Молодежь Москвы ждут два выходных дня с насыщенной фестивальной программой. Это не только развлечения, но и мероприятия, которые пойдут на пользу и помогут раскрыть собственный потенциал, а также выбрать сферу для его реализации. Мы верим, что именно здесь каждый сможет получить новую энергию для будущих свершений, а также найти возможности для воплощения способностей во благо себе и городу», — поделилась Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Развить искусство убеждения и аргументации, попрактиковаться в актерском мастерстве и получить навыки публичных выступлений приглашают на масштабном квесте проекта «ДеБаттл». По условиям, надо будет выполнить задания и пройти шесть локаций, каждая из которых посвящена определенной тематике. Например, в точке «Большая Дженга» потребуется в игровом формате, соревнуясь с соперниками, защитить свою позицию по предложенному вопросу. В точке под названием «Монополия ДеБаттла» нужно будет порассуждать на социальные темы, а в пункте «Студия ДеБаттла» каждому игроку предстоит выступить в роли ведущего новостей. Также участников квеста ждут такие локации, как «Образовательная лекция», «Турнир дебатов на летние темы» и «Раскрась свое лето». Успешное прохождение всех этапов квеста дает право участвовать в розыгрыше призов. Квест состоится 24 и 25 июня, пройти его можно будет с 12:00 до 20:00.

На главной сцене фестиваля 24 июня в 17:20 начнется творческая программа «Симфония города». Ее подготовили лауреаты и победители фестиваля «Московская студенческая весна». Перед гостями выступят лучшие артисты столичного студенчества.

25 июня в 13:35 свое исполнительское искусство подарят зрителям 30 вокалистов специального проекта «Студвесна. Голос». Они выступят с музыкальными номерами, каждый участник поборется за право считаться лучшим голосом столичной молодежи в этом сезоне и получит шанс выпустить звездный трек. Победителей определит жюри из числа популярных артистов, музыкальных продюсеров и деятелей культуры города.

24 июня в 12:00 пройдет соревнование молодых журналистов «МедиаКросс», где соберутся 20 лучших команд студенческих СМИ, прошедших предварительный отбор. За ограниченное время они должны будут подготовить и опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» на страницах своих студенческих СМИ или студсоветов журналистские материалы. Участники продемонстрируют свое мастерство в четырех номинациях: «Видеорепортаж», «Фоторепортаж», «Лонгрид» и «Социальные сети». Оценивать работы участников будут эксперты — журналисты, телеведущие и блогеры. Победители получат дипломы и ценные призы.

На площадке фестиваля будет организована технологичная зона «VK Место встречи», где можно будет познакомиться с цифровыми сервисами и продуктами соцсети.

На площадке «Возможности» каждый сможет проверить силу своего интеллекта и уровень физической подготовки. Поможет в этом прохождение спортивно-познавательной трассы «Исторический герой». Молодые люди смогут объединиться в команды до пяти человек, их будут ждать пять спортивных и пять интеллектуальных заданий. Участники игры, отличившиеся в ходе выполнения задач, получат памятные призы. Принять участие можно в течение двух дней фестиваля с 13:00 до 19:00, регистрация проходит на месте.

Творческим участникам будет интересно присоединиться к перформансу проекта «Стены». 24 и 25 июня гостям фестиваля на площадке «Возможности» предложат расписать специально созданные арт-объекты. Это архитектурный силуэт Москвы (очертания узнаваемых зданий и достопримечательностей города) и макет жилой комнаты в стиле 1970–1980-х годов. Чтобы принять участие, нужно лишь прийти к арт-объекту. Начало перформанса 24 и 25 июня в 12:00.

Тем, кто находится в поиске будущей профессии и хочет не только обрести дело жизни, но и стать в нем успешным, будет полезно принять участие в программе «Карьера». Ее создали проект «ВРаботе» и один из известных российских сервисов по поиску работы и подбору персонала. Мероприятия пройдут 24 и 25 июня с 12:00 до 20:00. Участники узнают о полном цикле трудоустройства, а также смогут создать резюме, пройти профессиональные тестирования, пообщаться с экспертами, посетить выставку компаний-работодателей.

Кроме того, участники фестиваля смогут послушать лекции и задать вопросы спикерам проекта «КиберМосква», которые раскроют темы информационной безопасности, профайлинга и социальной инженерии. В первый день образовательная программа пройдет с 12:00 до 14:40, во второй — с 12:00 до 15:40. Также молодых людей ждет несколько фотозон, среди которых «Выбери, кем станешь в будущем». Благодаря использованию нейросетей гости увидят, как будут выглядеть, если выберут определенную профессию.

Масштабный фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего» организован проектным офисом «Молодежь Москвы» при поддержке городского Комитета общественных связей и молодежной политики. Он рассчитан на горожан в возрасте от 14 до 35 лет, но принять в нем участие могут все желающие.

Более подробную информацию о фестивале «День молодежи. Конструктор будущего» можно найти на официальном сайте мероприятия и на страницах «Молодежи Москвы» в социальных сетях.

