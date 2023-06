Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Город активно борется с незаконно возведенными объектами, которые портят его архитектурный облик и представляют угрозу для жизни и здоровья москвичей. За первые пять месяцев 2023 года почти 60 процентов незаконных построек было демонтировано в добровольном порядке их владельцами. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Выявлением объектов самовольного строительства на территории Москвы занимается Госинспекция по недвижимости. После признания постройки незаконной она может быть ликвидирована либо в добровольном порядке, либо в принудительном — силами контрольного ведомства.

«Мы проводим профилактическую работу с бизнес-сообществом в части предупреждения и пресечения нарушений в земельно-имущественной сфере. Благодаря этому растет количество предпринимателей, которые признают факт нарушения и самостоятельно осуществляют демонтаж незаконных построек. Так, за первые пять месяцев 2023 года в добровольном порядке ликвидировали 57 процентов объектов от общего объема демонтажа — это на девять процентов превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — отметил Владимир Ефимов.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров добавил, что в прошлом году в период с января по июнь в добровольном порядке было ликвидировано 48 процентов от общего объема демонтажа.

Глава контрольного ведомства напомнил, что полномочия по централизованному демонтажу объектов самостроя перешли к Госинспекции по недвижимости в 2019 году. С этого времени ведомство занимается не только профилактикой земельно-имущественных нарушений и выявлением незаконных зданий и строений в Москве, но также их демонтажем, в случае если владельцы самостроя бездействуют и не устраняют нарушения самостоятельно.

Жители города также могут выявлять самовольные постройки с помощью специального чат-бота «Самострой.net», который позволяет проверить законность объекта. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо в мессенджере «Телеграм» найти бот «Самострой.net», нажать опцию «Старт» и ввести кадастровый номер объекта. Далее сервис проверит информацию и даст пользователю ответ о наличии или отсутствии признаков самовольной постройки.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

С начала года в столице 40 объектов признаны незаконными постройками

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI