Собаки спешат на помощь: как четвероногие спасают людей

Лето — самая горячая пора для спасателей. Часто вызовы связаны с заблудившимися в лесу. С весны и до поздней осени множество людей отправляются в лес за грибами и ягодами, и, конечно, случается так, что кто-то из них теряется. В первую очередь это дети и пожилые люди, для которых особенно сложно самостоятельно выбраться из чащи. На помощь им приходят спасатели-кинологи и волонтеры с собаками. В День кинолога рассказываем о самоотверженных людях и их четвероногих помощниках, которые разыскивают пропавших.

Мечта спасать людей

Дмитрий Ященко — спасатель первого класса, кинолог со стажем больше 20 лет. Кинологическая группа, в которой он состоит, работает по всей Москве. Специалисты и их четвероногие напарники несут дежурство на базе аварийно-спасательного отряда № 6 Пожарно-спасательного центра (ПСЦ) Москвы. В прошлом году они выезжали на проведение поисково-спасательных работ 107 раз.

Дмитрий Ященко работает в отряде свыше 11 лет. В его послужном списке — победы на российских и международных соревнованиях, награды за отважную службу, но к ним кинолог относится спокойно. Гораздо больше его мотивирует сама работа, двигателем которой всегда была любовь — к собакам и людям.

«Собаки у меня были с детства, забирал их с улицы. Бегал в калужский клуб ДОСААФ смотреть на спортсменов с собаками. Потом была служба в пограничных войсках, где я был вожатым служебных собак, затем работал в милиции, в отделе вневедомственной охраны — не кинологом, но тоже с собаками. Но мне всегда очень хотелось стать спасателем», — вспоминает Дмитрий Ященко.

Мечта сбылась, когда его пригласили в калужский поисково-спасательный отряд: спасателям подарили собаку, но не было специалиста, который умел бы с ней работать. Опыт и знания Дмитрия Ященко пригодились, но для профессионального развития нужны были новые знания и навыки. Поэтому, когда в Московской области формировался 23-й специализированный кинологический отряд, Дмитрий и его пес перешли туда, а спустя несколько лет — в столичный Пожарно-спасательный центр.

Трой и Викинг спешат на помощь

Как и у большинства кинологов, у Дмитрия Ященко две собаки: шестилетняя венгерская пастушья овчарка муди по кличке Трой и бордер-колли Викинг, ему чуть больше полутора лет. Так заведено: пока одна собака в расцвете сил, на смену ей подрастает другая. Собаки у кинологов личные. Тренируют их хозяева: чтобы поддерживать форму, и спасатель, и его четвероногие напарники часто выезжают в лес или находят заброшенные помещения, в которых можно отработать навыки поиска людей под завалами.

«Собака — это не техника, ее в угол не поставишь перед уходом с работы. Я с ней постоянно, круглосуточно, семь дней в неделю. Нужен очень тесный контакт. Во время поиска кинолог должен читать собаку и хорошо понимать — это такое танго вдвоем», — делится Дмитрий Ященко.

Викинг пока только учится быть надежным помощником, а на счету Троя уже 14 спасенных людей. Так, в мае прошлого года он с расстояния 350 метров почуял потерявшегося в лесу восьмилетнего мальчика. Спасатель и Трой не смогли пробраться к ребенку из-за преградившего путь бурелома, но передали информацию другой группе, и мальчика нашли. Оказалось, что двое ребят из местной деревни играли в лесу, на них вышел кабан, и дети в испуге разбежались в разные стороны. Один ребенок вернулся к ночи в деревню, а второй потерялся. Нашли его к четырем часам утра.

Кинологические расчеты дежурят сутки через четверо. Восстановить силы после поисков, которые могут длиться 24 часа, то есть всю рабочую смену, собакам помогают прогулки в лесу и водные процедуры. «Потом они ложатся — кто на диван, кто под диван — и почти сутки отсыпаются», — улыбается кинолог.

К своей работе четвероногие спасатели относятся ответственно, особенно опытные собаки, уверяет Дмитрий Ященко. «Они будто пропитываются ответственностью, понимая, как важно то, что они делают», — отмечает он. Наверное, по этой причине служебные собаки всегда готовы к поискам, даже вне работы. Первому псу Дмитрия Ященко, восточно-европейской овчарке Гранду, было 14 лет, когда он с полупарализованными задними лапами, гуляя вместе с супругой Дмитрия холодным апрельским вечером, нашел в сквере мужчину, потерявшего сознание из-за сердечного приступа. Это был 21-й человек, спасенный Грандом.

Хвостатый поводырь: как в метро обучают собак-проводников

Гибрид кошки, обезьяны и собаки

Для поисково-спасательных работ подходят многие породы собак. Важны как физические данные, так и личные качества — послушание и ловкость. Идеальны собаки весом от 10 до 40 килограммов: совсем маленьким животным тяжело пробираться в лесных зарослях, а большим — работать на завалах, где от собак требуется умение передвигаться по неустойчивым поверхностям и в труднопроходимых местах. «Поисковая собака — это гибрид кошки, обезьяны и собаки, — говорит Дмитрий Ященко. — Они иногда даже выпускают когти, чтобы удержаться на плитах».

Разыскивая человека, спасатели окликают его. И тут на помощь приходит не только нюх собаки, но и отличный слух: направление на звук она берет с точностью до двух градусов. Человек может не услышать голос, а собака уловит его, повернется на звук, а дальше пойдет по направлению, учуяв запах.

«Мы учимся практически постоянно, как и в любой профессии. Мир динамичный, все меняется достаточно быстро. Появляются новые методики и технологии, помогающие в поиске людей: сейчас собаки работают, как правило, в GPS-ошейниках. Радиус их действия в лесу — примерно один-полтора километра, что весьма удобно», — рассказывает Дмитрий Ященко.

Одно из главных качеств для поисковой собаки — дружелюбное отношение к людям. Кинолог должен быть уверен, что пес в любой ситуации не причинит вреда человеку, даже если тот его испугается и проявит агрессию.

Счастье служить человеку

Искать потерявшихся людей спасателям помогают волонтеры. Если раньше на поиски выходило небольшое количество человек и бывало, что кинологу с собакой приходилось прочесывать до сотни квадратных километров, то сейчас к профессиональным спасателям присоединяются десятки волонтеров. Несмотря на очевидные плюсы, здесь есть и некоторые трудности: если в лесу много людей, то не меньше и запахов, а из-за этого собаки быстрее устают и сбиваются с поиска.

Один из волонтеров — Александра Зотова, готовая всегда прийти на помощь профессиональным кинологам из отряда. С 2017 года она заступает на дежурство со своими собаками в добровольческих отрядах «СпасРезерв» и «ЛизаАлерт». В ряды волонтеров ее привел сын: сначала добровольческий отряд посещал он, и для участия в поисковых работах в семье появилась австралийская овчарка (аусси) по кличке Агу. Но потом молодой человек ушел с головой в учебу, и его сменила Александра. Сначала она возила собаку на тренировки, а затем и сама пошла учиться на спасателя в отдел подготовки добровольцев учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Москвы. Физическая подготовка у нее уже была: Александра работала тренером по борьбе в детской спортивной школе.

«Мне всегда это было интересно. Раньше я много ходила в походы, даже в одиночные, в тайгу. А сегодня мое увлечение приносит пользу. И собаки очень хотят работать и радуются, когда получают полезное задание. Для них служить человеку — это счастье», — говорит Александра Зотова.

В 2020 году у нее появилась еще одна собака-спасатель — бельгийская овчарка малинуа по кличке Жансая. Еще год спустя Александра прошла аттестацию на спасателя третьего класса и устроилась на работу в аварийно-спасательный отряд МБУ «ХимСпас». На волонтерские поиски как кинолог она выезжает в свободное от основной работы время. В летний сезон такие выезды случаются несколько раз в неделю.

Однажды волонтер с Агу нашли в лесу дедушку, который ушел за грибами, почувствовал себя плохо и заблудился. Был ноябрь, стояли холода, пропавшего искали вторые сутки. Через полтора часа ночных поисков Агу залаяла — так обычно собаки обозначают, что кого-то обнаружили. Дедушка был слаб и уже не верил, что его спасут. «Первое, что он сделал, — обнял собачку, а потом попросил позвонить супруге», — вспоминает собеседница mos.ru.

В другой раз волонтер и ее собаки, возвращаясь из похода в Подмосковье, случайно нашли заблудившуюся девятилетнюю девочку. «Она участвовала в соревнованиях по спортивному ориентированию и потерялась. Девочка провела одна в лесу больше пяти часов, промокла и замерзла», — рассказывает Александра Зотова.

Среди волонтеров встречаются самые разные люди, но всех их объединяет одно — желание помогать ближним. «Если ты не поможешь, то кто? Всегда думаю: я сейчас в тепле, а человек один ночью в лесу, ему страшно и холодно. И всегда стараюсь выехать на поиски», — говорит москвичка.

Всем, кто отправляется в лес на прогулку или за грибами, волонтер советует надевать яркую одежду, брать с собой запас еды, воды, лекарств и, конечно, мобильный телефон. Важно помнить, что позвонить в службу спасения по номеру 112 можно, даже если в гаджете нет сим-карты или отсутствует сеть.

