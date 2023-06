Сергей Собянин заявил, что в столице появится еще около 10,3 тысячи рабочих мест

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Детский сад и торговый центр построят в Молжаниновском районе в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Они появятся на территории коллективного сельскохозяйственного предприятия «Химки» и на Ленинградском шоссе. О согласовании проектов новых зданий сообщил Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Помимо этого, по городской программе согласовали проекты строительства пяти офисных зданий в разных районах столицы. Среди них офисно-деловое здание на 5-й Магистральной улице, административно-деловой комплекс на улице Вавилова, бизнес-центр «Технопарк “Октябрьское Поле”» на улице Берзарина, офисные помещения в составе многофункционального комплекса на Южнопортовой улице и многофункциональный офисно-деловой комплекс на Молдавской улице.

«Объекты дадут городу порядка 10,3 тысячи рабочих мест. Эти объекты реализуем по городской программе за счет инвесторов. Город предоставляет девелоперам льготы, а они возводят необходимую социальную, промышленную, офисную и другую инфраструктуру», — написал Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Подать заявку на участие в программе застройщики могут на инвестиционном портале Москвы.

