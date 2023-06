Сергей Собянин: Завершили строительство двух участков южного направления МСД на полгода раньше срока

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сергей Собянин открыл движение по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссейного проезда до станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Курьяново.

«Южное направление Московского скоростного диаметра — самый главный транспортный объект, который сейчас находится в строительстве, и, пожалуй, за всю историю транспортного дорожного строительства в Москве один из самых сложных. Его общая протяженность — около 100 километров. Это 55 искусственных сооружений — эстакады, тоннели. Вы видите, практически вся трасса идет по воздуху. Чтобы построить такие сооружения, конечно, требуется высокий профессионализм, огромные затраты труда. Тем не менее южное направление строится высокими темпами. На сегодняшний день готовность уже 70 процентов. И я надеюсь, что к осени все участки южного направления Московского скоростного диаметра будут построены», — сказал Мэр Москвы.

Строительство двух участков южного направления МСД от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново началось в ноябре 2019 года. Работы завершили на шесть месяцев раньше срока по контракту.

Шестиполосная трасса длиной около 6,5 километра (по прямой, без учета съездов на прилегающие улицы) берет начало вблизи пересечения Шоссейного проезда и Шоссейной улицы, далее проходит по территории района Печатники вдоль путей МЦД-2 до микрорайона Курьяново.

Открытие этой магистрали позволит решить ряд задач:

— улучшить транспортное обслуживание юго-восточных районов столицы: Печатников, Люблина, Марьина, Текстильщиков — с общим числом жителей около 650 тысяч человек;

— обеспечить транспортную доступность развивающейся территории бывшей промзоны Курьяново и зоны перспективного развития «Южный порт»;

— организовать удобный подъезд автотранспорта к станциям МЦД-2 Курьяново и Печатники, а также одноименной станции метро, жилой застройке и другим важным объектам социальной и транспортной инфраструктуры.

После открытия новой магистрали, по данным аналитиков Центра организации дорожного движения, в утренний час пик снизится нагрузка на Шоссейную улицу (до 32 процентов), улицу Полбина (до 23 процентов), Люблинскую (до 13 процентов) и Краснодонскую (до 10 процентов) улицы.

В составе участков построено четыре эстакады общей протяженностью 1,86 километра.

Две эстакады основной дороги (534 метра) расположены в районе станций МЦД-2 Люблино и Перерва, и еще две эстакады-съезда (1,32 километра) ведут с МСД в сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) и на МСД в сторону Каширского шоссе.

Кроме того, реконструированы расположенные рядом улицы, включая строительство участков улицы Полбина от улицы Гурьянова до пересечения с Шоссейной улицей (2,2 километра, одна — две полосы движения в каждом направлении) и Шоссейной улицы от Шоссейного проезда до Батюнинской улицы (2,7 километра, две полосы в каждом направлении), организацию кольцевого пересечения под основной проезжей частью МСД (2,8 километра, одна — три полосы в одном направлении). Для транспортного обслуживания подстанции скорой помощи № 8 (Шоссейная улица, дом 98) организован двухполосный проезд длиной 357 метров.

Всего построено и реконструировано 16,6 километра дорог.

Для удобства пешеходов возведен подземный переход вблизи станции МЦД-2 Курьяново около дома 43 на 1-й Курьяновской улице.

Территорию рядом с участком МСД привели в порядок. Специалисты разбили 40 гектаров газона, высадили 1820 деревьев (береза, ива, клен, каштан, липа, тополь, сосна) и 14 150 кустарников (барбарис, дерен, кизильник, смородина, снежноягодник, роза).

Чтобы снизить уровень шума вдоль основной проезжей части от улицы Полбина до Курьяновского бульвара, установили защитные экраны протяженностью 3,8 километра.

Также было переложено 324 километра инженерных коммуникаций.

Километры новых дорог и экономия времени в пути

Новая городская автомобильная трасса Московский скоростной диаметр (Юго-Восточная и Северо-Восточная хорды) соединит крупнейшие вылетные магистрали: Дмитровское, Алтуфьевское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Рязанский и Волгоградский проспекты, Каширское и Варшавское шоссе, а также ТТК и МКАД. Ее протяженность составит 68 километров — по три полосы движения в каждом направлении.

Всего с учетом съездов и реконструкции прилегающих дорог построят около 220 километров дорог, в том числе почти 140 искусственных сооружений длиной 60 километров и свыше 30 пешеходных переходов.

На севере столицы продолжением МСД станет федеральная трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург, на востоке — строящаяся трасса М-12 Москва — Казань, а на юге — главная магистраль новых территорий ТиНАО Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

Основной участок МСД ввели в эксплуатацию в сентябре 2022 года. Строительство южного направления диаметра внутри МКАД завершат до конца 2023 года.

Для миллионов автовладельцев появление Московского скоростного диаметра сделает реальными максимально быстрые и комфортные поездки из одной части города в другую. В зависимости от времени суток и расстояния время в пути сократится от 10 до 50 минут, в часы пик — до 85 минут.

Благодаря перераспределению транспортных потоков нагрузка на Садовое кольцо, ТТК и МКАД снизится до 30 процентов, улучшится транспортное обслуживание аэропортов Шереметьево, Домодедово, Восточного вокзала и других важных объектов городской инфраструктуры. Вредные выбросы в атмосферу от автотранспорта уменьшатся на 20 процентов.

Сегодня основной участок МСД занимает пятое место по интенсивности движения среди городских магистралей. Трассой ежедневно пользуются почти 350 тысяч автомобилистов, из которых подавляющее большинство (273 тысячи) — москвичи.

Магистраль позволила сократить время в пути по некоторым направлениям на 25–50 процентов. Например, при поездках между районами на северо-востоке — 8–12 минут. Также появился альтернативный маршрут в аэропорт Шереметьево, благодаря которому можно экономить в пути до 20 процентов времени, а из некоторых районов — до 45 процентов. На участках МКАД и ТТК средняя скорость движения выросла на 15–17 процентов.

После открытия южного участка поток машин на МСД вырастет до 460 тысяч в сутки, новая магистраль войдет в тройку лидеров по интенсивности движения.

Создание МСД завершит работу по формированию системы хордовых магистралей Москвы — новых дорог в средней части города, являющихся альтернативой МКАД, ТТК и проезду через исторический центр.

Реализованные проекты и планы

В 2011–2022 годах в столице построили 1241,1 километра дорог, что составляет более 20 процентов от существующей улично-дорожной сети. Возведено 359 искусственных сооружений (мосты, тоннели, эстакады) и 291 внеуличный пешеходный переход.

В планах на этот год — строительство 106,2 километра дорог, 37 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов.

Среди главных проектов — завершение строительства Московского скоростного диаметра.

Также в числе наиболее значимых объектов участки Южной рокады, транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе, автодорога Варшавское шоссе — деревня Андреевское — деревня Яковлево, Дмитровский путепровод.

В 2024–2025 годах планируется построить 146 километров дорог, 35 искусственных сооружений и 32 пешеходных перехода.

