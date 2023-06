Сервис «Биржа контрактного производства» помог предпринимателям заключить сделки на сумму более 400 миллионов рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сервис «Биржа контрактного производства» на цифровой платформе Московского инновационного кластера (МИК) помог предпринимателям заключить сделки на общую сумму 415 миллионов рублей, сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Биржа позволяет найти производственные мощности для выпуска текстильной и косметической продукции, приборостроения и механической обработки, а также задействовать компетенции инженеров, технологов и других специалистов, которых нет в собственном штате компании. В сервисе представлены предприятия из Москвы, Костромы, Пензы, Волгограда, Московской и Ленинградской областей и других регионов России.

«За все время работы через биржу на цифровой платформе i.moscow было заключено 880 сделок на сумму 415 миллионов рублей, из них 365 на сумму более 184,5 миллиона рублей были оформлены уже в текущем году. Благодаря “Бирже контрактного производства” заказчики могут не только оптимизировать свои издержки на приобретение оборудования и обучение персонала, но и сократить временные затраты на переговоры и поиск подходящих исполнителей под производственные задачи», — отметил Алексей Фурсин.

Основное преимущество «Биржи контрактного производства» — цифровизация всего процесса. Заказчик размещает заявку в личном кабинете, а система автоматически предлагает подходящих исполнителей из электронной базы.

Сервис заработал в 2020 году. Он объединяет 1080 проверенных производителей в сферах механообработки, легкой промышленности, приборостроения и косметики из 69 регионов страны.

От идеи до масштабирования бизнеса: как сервисы МИК помогают москвичам развивать стартапыПредприниматели из 55 регионов присоединились к московскому сервису «Биржа контрактного производства»

Среди компаний, воспользовавшихся «Биржей контрактного производства», — изготовитель 3D-моделей для создания заменителей межпозвоночных дисков. Эти изделия называются кейджами ­и применяются при лечении и реабилитации пациентов после травм или тяжелых заболеваний позвоночника. Аддитивные технологии позволяют адаптировать имплантаты под анатомические особенности конкретного пациента. Благодаря сервису МИК компания смогла найти подрядчика по услуге механической обработки продукции.

Сервис также использовала компания, занимающаяся пошивом одежды в классическом и спортивном стилях. В процессе масштабирования она столкнулась с необходимостью наращивания производственных мощностей. С помощью сервиса удалось найти надежных и квалифицированных производителей, которые выполнили заказы на производство текстильных изделий. Это позволило увеличить число выпускаемых позиций, расширить коллекцию и увеличить оборот. Также получилось оптимизировать процесс производства, сократив время и затраты на выпуск коллекций одежды, что, в свою очередь, позволило снизить цены и повысить конкурентоспособность продукции на рынке.

Столичный производитель покрытий для сложных оптических систем разного назначения смог найти на бирже подрядчика, который изготовил специальные держатели для деталей оптических систем.

Разработчик систем для отслеживания в реальном времени перемещения спортсменов и аналитики спортивных игр искал производителя станций зарядки для трекеров. Благодаря сервису удалось быстро договориться с компанией, входящей в базу поиска, и изготовить в срок серию продукции.

Заказчиками и исполнителями на бирже могут стать участники и партнеры Московского инновационного кластера — юридические и физические лица или индивидуальные предприниматели.

Московский инновационный кластер реализуется Департаментом предпринимательства и инновационного развития и Департаментом информационных технологий города Москвы. Проект способствует созданию условий для реализации приоритетных направлений научно-технического развития в столице: разработке и внедрению инновационных технологий, обеспечению научно-технической и производственной кооперации, эффективному взаимодействию всех участников инновационной экосистемы города. В состав кластера входит более 35 тысяч организаций из Москвы и 81 региона России.

