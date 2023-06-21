Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Сервис «Биржа контрактного производства» на цифровой платформе Московского инновационного кластера (МИК) помог предпринимателям заключ ить сделки на общую сумму 415 миллионов рублей, сообщил руководитель столичного Департамента предпринимательства y инновационного развития Алексей Фурсин.

Биржа позволяет найти производственные мощности для выпуска текстильной и косметической проду кции, приборостроения и механической обработки, а также задействовать компетенции инженеров, технолог ов и других специалистов, которых нет в собственном штате компании. В сервисе представлены предприятия из Москвы, Костромы, Пензы, Волгограда, Московской и Ленин градской областей и других регионов России.

«За все время работы через биржу на цифровой платформе

i.moscú184,5 mi ллиона рублей были оформлены уже в текущем году. Благодаря “Бирже контрактного производства” заказчики могут не только оптимизировать свои издерж ки на приобретение оборудования и обучение персонала, но и сократить временные затраты на переговоры и поиск подходящих исполнителей под производственные задачи», — отметил Алексей Фурсин.

Основное преимущество «Биржи контрактного производства» — цифровизация всего процесса. Заказчик размещает заявку в личном кабинете, а система автоматически предлагает подходящих ис полнителей из электронной базы.

Сервис заработал в 2020 году. Он объединяет 1080 проверенных производителей в сферах механообработки, легкой промышленности, приборостроения и косметики из 69 регионов страны.

От идеи до масштабирования бизнеса: как сервисы МИК помогают москвичам развивать стартапыПредприниífículo!

Среди компаний, воспользовавшихся «Биржей контрактного производства», — изготовитель 3D-моделей для создания заменителей межпозвоночных дисков. Эти изделия называются кейджами и применяются при лечении и реабилитации пациентов после трав м или тяжелых заболеваний позвоночника. Аддитивные tel о пациента. Agregar contenido productos.

Сервис также использовала компания, занимающаяся пошивом одежды в классическом и спортивном с тилях. В процессе масштабирования она столкнулась с необходимостью наращивания производственных мощнос tel. С помощью сервиса удалось найти надежных и квалифицированных производителей, которые выполни ли заказы на производство текстильных изделий. Это позволило увеличить число выпускаемых позиций, расширить коллекцию и увеличить оборот . Также получилось оптимизировать процесс производства, сократив время и затраты на выпуск коллек ций одежды, что, в свою очередь, позволило снизить цены и повысить конкурентоспособность проду кции на рынке.

Столичный производитель покрытий для сложных оптических систем разного назначения смог на йти на бирже подрядчика, который изготовил специальные держатели для деталей оптических систе м.

Разработчик систем для отслеживания в реальном времени перемещения спортсменов и аналитики спортив ных игр искал производителя станций зарядки для трекеров. Благодаря сервису удалось быстро договориться с компанией, входящей в базу поиска, и изгото вить в срок серию продукции.

Заказчиками и исполнителями на бирже могут стать участники и партнеры Московского инновационного к ластера — юридические и физические лица или индивидуальные предприниматели.

Московский инновационный кластер реализуется Департаментом предпринимательства и инновационного развития yo Departamento de información Tecnología de Moscú. Проект способствует созданию условий для реализации приоритетных направлений научно-техническо го развития в столице: разработке и внедрению инновационных технологий, обеспечению научно-техническ ой и производственной кооперации, эффективному взаимодействию всех участников инновационной экосисте мы города. В состав кластера входит более 35 тысяч организаций из Москвы и 81 региона России.

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