Самоходный шар и умный шлем: в 5G-демоцентре на ВДНХ протестируют новые проекты

В ближайшее время семь новых резидентов начнут тестировать свои решения на базе 5G-демоцентра в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Компании разрабатывают проекты на основе искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности. Они смогут применяться в сферах здравоохранения, безопасности труда, промышленности и производства.

«Московский 5G-демоцентр действует уже третий год, и с каждым годом растет количество пилотируемых решений. Это говорит о востребованности площадки у технологических компаний. Резиденты 5G-демоцентра получают поддержку Правительства Москвы через цифровую платформу i.moscow, в том числе финансовую, а наиболее эффективные разработки в дальнейшем могут быть внедрены для решения городских задач. Департамент информационных технологий занимается отбором перспективных проектов в области 5G совместно с Агентством инноваций Москвы», — рассказал Александр Горбатько, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.

Одна из разработок — микроскоп Celly — уже применяется в сфере здравоохранения. Микроскоп автоматизирует анализ препаратов крови с помощью искусственного интеллекта. К его окуляру подключается смартфон, специальное мобильное приложение с помощью нейросети сканирует образец, определяет и подсчитывает клетки, а врач получает результат в своей системе. Специалисту нужно только подтвердить корректность проведенного анализа. Механизм также визуализирует и сохраняет результаты. Это позволяет освободить рабочее время медперсонала. Разработку можно использовать для онлайн-проверки знаний студентов и сотрудников. Использование сетей 5G позволит передавать результаты исследований еще быстрее.

В 5G-демоцентре также протестируют систему навигации Indoors Navigation Platform, которая функционирует на основе цифрового двойника здания и геолокационных сервисов. С ее помощью можно создавать удобную систему навигации и контролировать движение сотрудников или отслеживать материальные активы даже там, где применение традиционных сервисов геолокации ограничено. С помощью цифровых двойников в приложении можно будет проводить мониторинг эксплуатации и строительства зданий. Система особенно актуальна для производств, фабрик, складских, транспортных и офисных комплексов, строительных организаций, торгово-развлекательных центров и других крупных объектов. Она поможет увеличить производительность предприятия, повысить эффективность работы, обеспечить безопасность персонала и сохранность оборудования.

Еще одно решение — платформа AIcontrol для создания AR-навигации. Оно предназначено для использования на мобильных устройствах: в режиме реального времени пользователь видит на экране смартфона текстовые и графические подсказки, направляющие его по заданному маршруту. Проект будет полезен при создании туристических маршрутов, виртуальных гидов по музеям и выставкам, при разработке обучающих программ и курсов.

Среди проектов представлена платформа Voltep Online, которая создает интерактивные виртуальные миры. В реалистичных 3D-пространствах можно проводить цифровые выставки, конференции, фестивали, концерты и другие мероприятия. Пользователи смогут участвовать в них, находясь в любой точке мира. Созданная с нуля по необходимым критериям или выбранная из предложенных по шаблону метавселенная позволяет проводить собрания с максимальным эффектом живого присутствия, взаимодействовать с трехмерными объектами. Платформа позволяет одновременно проводить несколько мероприятий более чем на 100 тысяч гостей.

Кроме того, компании-резиденты занимаются разработкой решений для производственной и строительной сфер. Так, на площадке протестируют умный шлем My Digital Helmet, который позволяет работающим на промышленных объектах сотрудникам получать удаленную техническую поддержку через беспроводные сети. В режиме реального времени цифровое устройство с камерой будет транслировать эксперту техподдержки все, что происходит вокруг специалиста на производстве. Наушники с функцией шумоподавления и чувствительный микрофон позволят им общаться и обмениваться информацией. На специальный бинокулярный дисплей, который расположен на шлеме чуть выше уровня глаз, можно выводить графические инструкции, чертежи, электрические схемы и другие файлы. Такой шлем более практичен и функционален, чем привычные гарнитура и планшет, поскольку руки специалиста остаются свободными и он не отвлекается от выполнения задач.

Также среди проектов — сервис вертикальных инспекций Airspector. Он позволяет проводить осмотр буровых вышек и вышек сотовой связи, опор линий электропередачи, резервуаров, мостов и других объектов с помощью дронов, без привлечения промышленных альпинистов. Осмотр и анализ выполняются в автоматическом режиме с применением технологий искусственного интеллекта. На основе 3D-модели сервис формирует полетное задание для дрона, он сканирует объект, нейросети и алгоритмы пространственного анализа обрабатывают данные, затем информация о состоянии наносится на исходную цифровую модель, а результаты заносятся в базу данных. Решение позволяет повысить уровень безопасности труда, сократить время инспекции в 10 раз и снизит ее стоимость на 50 процентов.

Еще один проект — самоходный шар со встроенной камерой и динамиком. Он перемещается за счет внутренних электромоторов и вращается на 360 градусов. Все его движения контролирует оператор в онлайн-режиме. Такое устройство может использоваться для патрулирования территорий и адресной доставки небольших грузов: посылок, документов или продуктов.

5G-демоцентр — первая в России 5G-лаборатория для решения городских задач. На площадках крупные компании, стартапы и научные институты могут протестировать свои разработки, а город — принять решение о возможности их внедрения. Демоцентр был открыт в 2020 году.

