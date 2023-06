Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, совместно с Машрекским университетом (Ирак) и Иракским обществом механики грунтов и проектирования фундаментов, выступили соорганизаторами Международной научной конференции по геотехнике и энергетике, которая состоялась в мае этого года в Багдаде.

С приветственным словом к участникам от имени СПбПУ обратился Моханад Муаяд Сабри, выпускник Политеха, к.т.н., ведущий научный сотрудник лаборатории самовосстанавливающихся конструкционных материалов (ЛСКМ) НЦМУ СПбПУ. В своей речи он отметил, что главной задачей конференции является установление прочных и эффективных связей между учеными и инженерами из различных стран мира, в частности с иракскими партнёрами.

Наша главная цель, как организаторов, заключалась в создании платформы для обмена знаниями и опытом, которая способствовала бы научному прогрессу и инжиниринговому развитию в области геотехники, энергетики и других областях гражданского строительства , —подчеркнул Моханад Сабри.

Выступая от лица Машрекского университета, профессор Кифайя Альсафар, передал искренние пожелания успеха участникам и отметил, что обмен идеями и научными разработками всегда является ценным и вдохновляющим опытом: Конференция соответствует высоким научным стандартам, что подтверждается не только количеством принятых научных работ из разных стран, но и их качеством. Кроме того, уровень и количество участников конференции свидетельствовали о ее привлекательности для специалистов .

Конференция проходила в гибридном формате — более 250 ученых присутствовали очно, и еще более 1780 исследователей из разных стран, включая Россию, Турцию, Иран, Казахстан, подключились в режиме онлайн. По результатам конференции 142 статьи будут опубликованы в высокорейтинговых международных журналах, индексируемых в Scopus. Открытие конференции состоялось в зале Аль-Хаким — комплекс Ойон Багдад и сопровождалось торжественным исполнением гимна Ирака и гимна России, символизируя дух сотрудничества между двумя странами.

На пленарном заседании были представлены три доклада профессоров Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Ключевые лекции о современных технологиях, используемых в области гражданского строительства, представили члены делегации СПбПУ — Моханад Муаяд Сабри, проф. Николай Ватин, заведующий ЛСКМ НЦМУ СПбПУ, а также Константин Шашкин, к.т.н., ведущий научный сотрудник ЛСКМ НЦМУ СПбПУ. Лекции включали информацию о последних тенденциях и разработках в области гражданского строительства. Наши учёные продемонстрировали опыт и исследовательский вклад Политеха в данных областях.

Следует отметить важные научные проблемы, нашедшие отражение в лекциях на пленарном заседании и множество интересных работ, представленных во второй день конференции. Как всегда, очень важной является неформальная часть конференции — общение между коллегами в перерывах.

Багдад произвел положительное впечатление развивающегося города, у которого, несмотря на понятные проблемы в прошлом, впереди хорошие перспективы. И строительная наука понадобится в этом развитии чуть ли не для каждого здания. Именно научный подход позволит решить, как нужно усилить поврежденные войной сооружения, позволит сберечь средства на восстановление. Поэтому очень отрадно видеть внимательное отношение коллег из Машрекского университета к строительной науке, что и проявилось в организации конференции , — резюмировал Константин Шашкин.

В рамках программы конференции участники делегации СПбПУ посетили стройплощадку здания Центрального банка Ирака, спроектированного покойным ирако-британский архитектором, дизайнером и инноватором Захой Хадид. Делегация СПбПУ получила информацию о работе над проектом и высоко оценила усилия коллег для завершения строительства. По отзывам участников, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Машрекский университет, как соорганизаторы конференции, создали невероятную атмосферу интеллектуального общения. Здесь особенно приятно отметить, что многие коллеги из Ирака сохранили теплую память об обучении в России или еще в Советском Союзе, а также о своих научных наставниках. Именно такие связи между людьми зачастую важнее и крепче официальных соглашений о сотрудничестве.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI