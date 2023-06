Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Результаты специальной оценки условий труда в Банке «РОССИЯ» Банк «РОССИЯ» сообщает, что в соответствии с Федеральным законом №426-ФЗ от 28.12.2013 года «О специальной оценке условий труда» и Перечнем мероприятий по улучшению и охраны условий труда на рабочих местах, привлеченной специализированной организацией во II квартале 2023 года проведена специальная оценка условий труда на 14 рабочих местах в Дополнительном офисе «Кировский Региональный Центр» Нижегородского филиала. В рамках проведенных исследований и измерений идентифицированных вредных факторов производственной среды и трудового процесса, превышения уровня их воздействия на работников относительно установленных гигиенических нормативов на рабочих местах не выявлено. По результатам специальной оценки условия труда на всех рабочих местах отнесены ко 2-му классу: условия труда «допустимые».

Возврат к списку

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI