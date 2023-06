Платежные агенты войдут в периметр регулирования Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Платежные агенты будут работать по новым правилам: определен механизм их допуска на рынок и проведения надзора за оказанием ими услуг. Такой закон 21 июня приняла Государственная Дума.

«Через терминалы платежных агентов граждане вносят наличные и переводят средства за коммунальные услуги, сотовую связь, обучение и так далее. Такие компании работают в социально значимых сегментах рынка и в удаленных регионах, где мало банковских офисов. Поэтому для нас важно сделать их деятельность максимально прозрачной: граждане должны понимать, какие организации могут принимать такие платежи и на каких условиях. Этому способствует принятый закон», — отметила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Для доступа на рынок платежные агенты должны находиться в специальном реестре Банка России. Они будут работать в соответствии со стандартами, которые подготовят саморегулируемые организации по требованиям Банка России. Ожидается, что закон вступит в силу 1 октября 2023 года. При этом в течение года, до 1 октября 2024 года, будет действовать переходный период для адаптации компаний к новым условиям работы. Фото на превью: Антон Тушин / ТАСС

