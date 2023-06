Передвижные кабинеты проекта «Мобильный груминг» начинают прием с 23 июня

Source: MIL-OSI Russian Language News

Передвижные пункты красоты и здоровья для собак «Мобильный груминг» начнут прием с 23 июня. Владельцы смогут с пользой для питомцев провести время в ожидании открытия новых площадок для выгула, которые создаются по проекту «Питомцы в Москве». Все услуги предоставляются бесплатно по предварительной записи.

Грумеры смогут постричь челку, создать прическу, поухаживать за животным с помощью профессиональной косметики, подобрать груминг-инструменты для домашнего ухода. На первичном приеме у ветеринарного врача владельцы домашних питомцев получат консультации по содержанию и кормлению, узнают, какие исследования необходимо провести. Питомцы пройдут базовые процедуры, среди которых стрижка когтей, санация наружного слухового прохода и гигиеническая чистка ушей.

Записаться на бесплатные экспресс-услуги грумера и консультацию ветеринарного врача можно на сайте. Там же можно следить за расписанием проекта.

Программа «Мой район» начала свою работу в 2018 году. Она помогает сформировать комфортные условия жизни и равного качества городских сервисов в каждом районе Москвы. Обращения местных жителей стали основой первого варианта программы. Сегодня она уникальна для каждого района и учитывает его особенности и традиции.

Проект «Питомцы в Москве» — одно из направлений программы «Мой район», которое помогает создавать новые и благоустраивать имеющиеся площадки для прогулок с домашними животными. К разработке проектов привлекают кинологов из Российской кинологической федерации (РКФ), проводят фокус-группы и онлайн-опросы. Первые четыре современные площадки для прогулок с домашними животными в рамках программы «Мой район» открылись в 2021 году, а летом 2022-го в столице появились еще 29.

