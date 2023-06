От Рижской до Марьиной Рощи: как строится участок будущего МЦД-4

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты ведут строительство участка будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) от станции Рижская до Марьиной Рощи. Сейчас здесь обустраивают подпорные стены и занимаются устройством земляного полотна, чтобы уже в конце этого месяца начать укладывать пути, по которым поедут поезда. Этот участок МЦД-4 пройдет рядом с МЦД-2, поэтому его сделают четырехпутным — два пути будут для второго диаметра, еще два — для четвертого.

«Вместе с коллегами из “РЖД” мы приняли решение вести работы без остановки движения поездов, чтобы пассажиры смогли пользоваться привычными маршрутами. Это сложнейший и уникальный опыт в условиях плотной городской застройки», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Чтобы более интенсивное движение поездов не приносило неудобств местным жителям, приняли ряд мер, которые позволяют снизить уровень шума и вибрационное воздействие: при укладке используют виброизолирующие маты, на которых устанавливают бесстыковые пути. Пассажиров МЦД-2 перевозят в том числе современные составы «Иволга» с плавным и бесшумным ходом, что также снижает уровень шума и вибрации. Постепенно эти поезда появятся и на МЦД-4.

Также обновляют станции. На станции Марьина Роща строят вторую пассажирскую платформу — уже для поездов четвертого Московского центрального диаметра. Сейчас укладывают покрытие и устанавливают навес на всю длину. Попасть на платформу можно будет из уже открытого в этом году наземного вестибюля, используя эскалаторы, лифты и лестницы.

Ожидается, что с открытием МЦД-4 увеличится количество пассажиров, поэтому в марте здесь разместили дополнительные турникеты. Сориентироваться на станции поможет навигация.

Реконструкция завершится в сентябре этого года с запуском четвертого диаметра.

«Марьина Роща — новый московский городской вокзал, который мы открыли в этом году. Здесь оборудовали вестибюль, конкорс с лифтами и эскалаторами, а также пассажирскую платформу с навесами на всю длину. Отсюда можно пересесть на БКЛ и Люблинско-Дмитровскую линию метро, а также на наземный транспорт. Вокзал строили на перспективу — уже скоро он примет пассажиров четвертого диаметра», — добавил Максим Ликсутов.

На вокзале достаточно свободного пространства, так как его строили с расчетом на почти четырехкратное увеличение пассажиропотока к 2025 году. При этом пользоваться станциями Марьина Роща МЦД-2 и МЦД-4 будет по-прежнему удобно.

Одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в городе станет также станция Рижская — здесь пройдут три диаметра и две линии метро. Сейчас тут останавливаются поезда МЦД-2, также есть пересадка на Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро. Пока ведется строительство, пассажиры пользуются временной платформой и пешеходным мостом. Работы здесь планируется завершить в 2024 году.

В рамках подготовки к запуску МЦД-4 после второго этапа масштабной реконструкции открылась станция Площадь Трех Вокзалов. Продолжается расширение участка железной дороги от Белорусского до Савеловского вокзала.

