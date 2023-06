Опубликована программа Финансового конгресса Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом году мероприятие пройдет 6–7 июля в Санкт-Петербурге. Деловой программой предусмотрена пленарная сессия с участием Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

К дискуссии, посвященной вопросам структурной трансформации экономики и финансовых рынков, приглашены председатель правления Сбербанка Герман Греф, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин, главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, глава Наблюдательного совета Московской Биржи Сергей Швецов, глава Центрального банка Армении Мартын Галстян. На конгрессе также обсудят будущее банковского сектора, стратегические вызовы для финансового рынка, долгосрочные инструменты инвестирования и сбережения, инновации в системе платежей, перспективы развития корпоративного управления, меры информационной безопасности. Всего пройдет 28 панельных сессий. В них примут участие представители Банка России, руководители ведущих российских финансовых организаций, эксперты и блогеры. Полная программа размещена на сайте конгресса.

