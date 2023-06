Опрос обучающихся и слушателей программ ДПО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Уважаемые обучающиеся и слушатели программ дополнительного профессионального образования (ДПО)!

СПбГАСУ участвует в ежегодной независимой оценке качества условий осуществления образовательной деятельности (НОК), которая проводится по решению Общественного совета по НОК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Одно из мероприятий проекта – опрос всех категорий обучающихся и слушателей программ ДПО вузов-участников.

СПбГАСУ приглашает вас пройти короткий анонимный опрос для сбора данных по показателям, касающимся доброжелательности, вежливости работников, удовлетворённости условиями оказания услуг по ссылке: https://nok-mon.ru/forms/student

Опрос проводится до 30 июня.

Перед прохождением опроса просим внимательно ознакомиться с вводной информационной частью.

Кодовое слово для слушателей программ ДПО (вместо номера студенческого билета): ДПО155

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI