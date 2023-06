Новые программы от ДиЯ МФТИ: развиваем навыки будущего и получаем новую профессию

Source: MIL-OSI Russian Language News

В ТОП-10 компетенций образованного человека будущего входят мультикультурность и мультиязычность наряду с системным мышлением, навыками межотраслевой коммуникации, менеджмента, программирования, клиентоориентированности, коммуникабельности, мультифункциональности и творческим началом.

Свободное владение несколькими иностранными языками, понимание культурного контекста стран-партнеров является востребованным навыком в связи с расширением международных связей. Для России приоритетными становятся китайский и английский языки. Несмотря на обилие образовательных курсов по этим языкам, владение только языком без знания культуры, мировоззрения, традиций и этических норм, дает сомнительные перспективы в умении эффективно взаимодействовать с представителями иноязычных культур.

Как отметила генеральный консул КНР Пяо Янфань на Дальневосточном медиасаммите (08.06.2023) – «На фоне бурного развития китайско-российских отношений непрерывно развивается и расширяется деловое сотрудничество. Однако, то и дело мы сталкиваемся с непониманием или недопонимаем. Так что круги образования, прессы и культуры обеих стран несут на себе ответственность в налаживании взаимного познания, слияния, создания позитивного образа друг друга. В настоящее время мы как никогда нуждаемся в кадрах, знающих языки и культуры друг друга».

В связи с большой востребованностью специалистов со знанием языков и культур КНР и РФ Департамент иностранных языков МФТИ разработал ряд новых программ для слушателей в рамках профессиональной переподготовки:

· «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» предназначена для слушателей, планирующих дополнительно приобрести новую профессию – преподаватель китайского языка. Помимо традиционных и инновационных методов обучения языку, слушателям предлагается глубокое осмысление культуры Китая, погружение в язык в аспекте межкультурной коммуникации, экскурс в китайскую литературу и философию.

· «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (научно-технический китайский язык)» рассчитана на слушателей, заинтересованных изучать китайский язык для применения в сфере профессионального общения. Программа включает в себя теоретическую и практическую языковую подготовку по устному последовательному, синхронному и письменному переводам; модули, направленные на овладение культурным кодом страны изучаемого языка: «Правовое и экономическое развитие Китая», «Культурная антропология Китая», «Мировоззренческие и грамматические традиции Китая» и дополнительные специализированные авторские модули.

Для желающих совершенствовать английский язык и приобрести дополнительно специальности преподавателя английского языка или переводчика Департамент иностранных языков МФТИ предлагает обучение на англоязычных программах:

· «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»

· «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (научно-технический английский язык)».

Уникальность этих программ заключается в новом практико-ориентированном подходе к овладению профессиональными знаниями и умениями с учетом достижений современной науки. Программы направлены на подготовку специалистов, обладающих системой лингвистических, социолингвистических, культурных, стратегических и дискурсивных знаний, умений и навыков, которые позволят эффективно взаимодействовать в конкретных социально детерминированных коммуникативных ситуациях на английском языке.

Еще одна англоязычная программа переподготовки –

· «Научный редактор» рассчитана на слушателей, которые планируют связать свою профессиональную деятельность с научными журналами или издательствами, осуществлять подготовку материалов для публикации, а также поддерживать общение с авторами и читателями научных публикаций. Программа нацелена на формирование компетенций слушателей в области научного редактирования определенного тематического направления для обеспечения высокого качества публикуемых материалов соответствующего содержания.

Для желающих углубиться в изучение родного языка разработана программа –

· «Русский язык как иностранный для эффективной коммуникации» с целью изучения теории и методики преподавания русского языка как иностранного, культуры речи, а также с учетом потребностей в развитии языковых навыков в различных коммуникативных ситуациях. В процессе освоения курса слушатели познакомятся с инновационными технологиями и эффективными методами обучения РКИ; нормативными требованиями к обучению русскому языку как иностранному; техниками формирования у обучающихся рецептивных и продуктивных навыков, а также навыков эффективной коммуникации. Программа содержит модули, посвященные организации образовательного процесса, преподаванию русского языка как иностранного и культуры речи на разных уровнях обучения, изучению норм (орфоэпических, лексических, морфологических, синтаксических, стилистических) и совершенствованию компетенций (лексикографической и лингвистической).

Цель всех программ переподготовки – получение новой специальности и приобретение фоновых знаний, необходимых для всестороннего понимания профессиональной деятельности и формирования профессионально важных качеств будущих специалистов на основе изучения культуры, этических норм, погружения в профессиональный язык, анализа тенденций развития зарубежной и российской науки и овладения компетенциями будущего.

Ознакомится с программами курсов можно по ссылке.

Заявку на участие можно заполнить здесь.

