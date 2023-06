Новую футуристичную скульптуру установили в парке искусств «Музеон»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В парке искусств «Музеон» появился новый футуристичный арт-объект — скульптура Revival («Возрождение») работы абстракциониста Льва Ефимова. Ее установили под открытым небом около входа в парк со стороны Мароновского переулка. Арт-объект высотой 3,5 метра из нержавеющей стали служит отражением того, как жизнь мегаполиса сосуществует с искусством, пропускает его через себя и возвращает в новом, переосмысленном виде.

«Объект Revival становится частью города, отражая жизнь как окружающих его объектов инфраструктуры, так и жителей. Пропуская через себя эмоции, разговоры, жесты, мысли, объект показывает, как искусство способно трансформировать реальность, вдохновлять и наполнять жизнь города красками», — сказала о скульптуре Екатерина Фадеева, директор по развитию внешних партнерских коммуникаций Парка Горького.

Идея создания скульптуры пришла автору во время наблюдения за поверхностью воды, которая разделяет отражение существующей реальности и более спокойной альтернативной водной вселенной.

Лев Ефимов — фотограф, режиссер, скульптор и основатель собственной студии-мастерской. Арт-карьеру он начал с основания движения уличного искусства в Пскове. Позже художник работал фотографом для ведущих международных глянцевых изданий. С 2020 года создает футуристические абстрактные скульптуры из разных материалов: стекла, металла, дерева и неона. По мнению скульптора, именно абстракции по-настоящему будоражат человеческое воображение.

