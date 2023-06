«Невероятная Индия. Взгляд из России»: в музее-заповеднике «Царицыно» открылась новая выставка

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» открылась выставка «Невероятная Индия. Взгляд из России». Она рассказывает о том, как на протяжении нескольких столетий в российской культуре складывался образ этой загадочной страны.

В экспозиции представлено более 400 редких экспонатов. Это произведения изобразительного и театрального искусства, редкие книги, изделия художественного ремесла и авторские работы. Не осталось без внимания и индийское кино, феномен популярности которого в Советском Союзе стал предметом искусствоведческих исследований, — прямо на выставке можно посмотреть отрывки из фильмов и кинохронику 1950-1960-х годов.

«Восток — понятие больше культурно-историческое, чем географическое. Индия, страна сокровищ и чудес, экзотических фантазий и поиска духовных истин, во все времена обладала особой притягательной силой для русского человека. В нашем выставочном проекте мы предприняли смелую попытку представить общую картину увлечения Индией и познания ее культуры и традиций в России на протяжении нескольких столетий», — рассказала Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно».

В организации выставки приняли участие 12 музеев из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга и Иванова, две крупнейшие библиотеки страны (Российская государственная в Москве и Российская национальная в Санкт-Петербурге), архивы древних актов и кинофотодокументов, а также несколько частных коллекционеров. Над проектом трудились индологи, искусствоведы и историки театра.

Каждый из восьми залов, где размещена экспозиция, посвящен одной теме. Гостей встречает видеоинсталляция «Индия — земля древней мудрости и праведности». При ее создании дизайнеры использовали страницы древних манускриптов.

Один из главных экспонатов — миниатюры из рукописи «Бабур-наме», созданные в 1590-е годы. Первоначально они были частью коллекции Петра Щукина, к которому попали через Алексея Морозова, купившего их в 1906 году на ярмарке в Нижнем Новгороде у персидских купцов. В общей сложности сохранилось не менее 500 миниатюр из различных списков «Бабур-наме». 48 бесценных листов хранятся в Государственном музее Востока в Москве.

Центральное место в экспозиции занимают живописные работы Василия Верещагина из Третьяковской галереи, созданные во время путешествий по Индии в 1870-1880-е годы, и полотна Николая Рериха. Еще один необычный экспонат находится в зале с индийским оружием — секира из Ивановского историко-краеведческого музея имени Д.Г. Бурылина. Коллекционер, меценат и текстильный магнат Дмитрий Бурылин собирал индийские (и не только) редкости для музея, который мечтал открыть в родном Иваново-Вознесенске, но планам его помешала революция.

Индийской теме в русском театре посвящено отдельное выставочное пространство. Афиши, фотографии, эскизы, костюмы — некоторые из них до этого момента никогда и нигде не выставлялись. Например, два отреставрированных костюма из забытой оперы «Фераморс» Антона Рубинштейна, поставленной в Мариинском театре в 1898 году, или индийский костюм Майи Плисецкой, подаренный ей Джавахарлалом Неру в 1955-м во время официального визита в Москву. Оба экспоната предоставлены Санкт-Петербургским музеем театрального и музыкального искусства. Посетители могут увидеть эскиз Льва Бакста к легендарному балету Мариуса Петипа 1877 года «Баядерка» и подлинные фотографии конца XIX века. На них запечатлены Вацлав Нижинский в балете «Синий бог», Анна Павлова в «Баядерке», исполнители главных партий в операх на индийские сюжеты.

В зале «Индия духа: искатели истины» представлены скульптурные изображения аскетов, факиров, отшельников и различных индуистских богов из Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера). По соседству находится зал «Дети, звери и джунгли», пол в котором застелен коврами. На расположенном там экране показывают отрывки из индийских мультипликационных шедевров советского времени. Кроме того, по стенам развешаны эскизы Леонида Шварцмана и Александра Винокурова к мультфильмам «Маугли», «Золотая антилопа» и «Рикки-Тикки-Тави» из архива «Союзмультфильма», а в витринах выставлены скульптуры художника-анималиста Василия Ватагина из коллекции Третьяковской галереи.

Дружескому сближению двух стран в середине XX века посвящен предпоследний выставочный зал с работами российских художников, побывавших в Индии, и дарами политических лидеров Индии Никите Хрущеву. Здесь же представлена часть коллекции индийских тканей и предметов декоративного искусства.

Последний зал рассказывает о Болливуде. Помимо документальной кинохроники 1950-1960-х годов, здесь можно увидеть фрагменты из художественных фильмов. Например, из знаменитой эпопеи «Хождение за три моря», снятой советскими и индийскими кинематографистами в 1958 году.

Выставка «Невероятная Индия. Взгляд из России» продолжает серию просветительских проектов музея-заповедника «Царицыно», исследующих ориентальную тему в русском искусстве. Посетить ее можно до 22 октября 2023 года.

