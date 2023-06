На мосту северного дублера Кутузовского проспекта появилась архитектурно-художественная подсветка

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Завершился монтаж архитектурно-художественной подсветки на мосту через Москву-реку в составе северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП). Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Строительство моста через Москву-реку выходит на завершающую стадию — он станет первым участком северного дублера Кутузовского проспекта, на котором закончатся все работы. Дорожное полотно уже полностью готово и покрыто финишным слоем асфальта. Также установлена архитектурно-художественная подсветка: ванты моста и внутреннюю дугу арки подсвечивают светодинамические прожекторы. Они расположены в специальных лотках между вант, направлены вниз и оснащены защитными козырьками, чтобы не ослеплять водителей», — рассказал Владислав Овчинский.

На карнизе пролетного строения моста установлено 583 светильника, они образуют единую линию. В центральной части арки, где ее высота достигает 1,3 тысячи метра и выше, также размещены прожекторы.

Проект предусматривает подсветку еще трех участков северного дублера: эстакады через Рублевское шоссе, путепровода через Минскую улицу и эстакады съезда с Кутузовского проспекта на дублер на пересечении с улицей Барклая.

«На СДКП предусмотрено два вида подсветки — статическая и динамическая. Задача статической подсветки — подчеркнуть архитектурные особенности моста или эстакады и обеспечить необходимый уровень освещенности и контрастности. Динамическая подсветка — скорее праздничная. Специальное программное обеспечение позволяет разыгрывать любые сценарии, предоставляя практически неограниченное количество оттенков, переходов и режимов», — рассказал директор АО «Новая концессионная компания» Денис Янев.

Строительство северного дублера Кутузовского проспекта — крупнейшая московская концессия. Соглашение с инвестором, заключенное сроком на 40 лет, предусматривает возведение платной автомагистрали от международного делового центра «Москва-Сити» до МКАД. Общая протяженность дороги вместе со съездами составит более 20 километров, а основной ход — 10 километров. Удобные развязки соединят СДКП с городской дорожной сетью. Новая автодорога разгрузит Кутузовский проспект и Можайское шоссе и улучшит транспортную ситуацию в районе делового центра и в целом на западе Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

