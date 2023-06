На городские торги выставили три участка под строительство частных домов в ТиНАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

На городские торги по аренде выставили три земельных участка по 12 соток под строительство индивидуального жилья в Троицком административном округе. Заявочные кампании по ним завершатся в период с 3 по 24 июля. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Земельные участки будут реализованы через открытые электронные аукционы 6 и 27 июля. Победители смогут построить на них дома максимальной площадью от 493 до 507 квадратных метров, разместить гаражи и хозяйственные постройки, содержать животных, вести личное подсобное хозяйство, заниматься садоводством. Договоры аренды по каждому из лотов составят на 2,5 года. После завершения строительства и постановки домов на кадастровый учет арендаторы получат возможность выкупить участки за 40 процентов от кадастровой стоимости», — рассказал Иван Щербаков.

Два земельных участка находятся в селе Вороново в микрорайоне Молодежный. Населенный пункт примыкает к Калужскому шоссе. Рядом с участками есть остановки общественного транспорта, в 10 минутах ходьбы — заведения общественного питания, предприятия сферы услуг, продовольственные и хозяйственные магазины.

Еще один лот расположен в деревне Семенково. Рядом с населенным пунктом также проходит Калужское шоссе. Деревня связана автобусным сообщением со станцией метро «Теплый Стан» и Подольском.

Вне зависимости от характеристик участка арендаторам необходимо соблюдать требования города к частным жилым постройкам. Так, здания не могут быть выше 15 метров, а площадь — больше максимально установленной, она определяется исходя из размера земельного участка.

Онлайн-торги пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в них потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

За пять лет москвичи купили у города почти шесть тысяч объектов недвижимостиРазработать проект и получить адрес: как с нуля возвести частный дом в Москве

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно ознакомиться с документацией, изучить правила проведения торгов и воспользоваться иными сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 6,1 тысячи объектов недвижимости.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

