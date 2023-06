МЭР: список китайских туроператоров для безвизовых поездок будет представлен в течение двух недель

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

В китайском городе Хэйхэ состоялось 20-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области туризма Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.

Российскую делегацию на Подкомиссии возглавил заместитель министра экономического развития России Д.С. Вахруков. Сопредседателем китайской части Подкомиссии выступил заместитель министра культуры и туризма Китая Лу Инчуань.

Особое внимание уделили возобновлению работы на безвизовом канале туристических обменов. В рамках запуска Соглашения о безвизовых групповых туристических поездках, подписанного 29 февраля 2000 года, стороны проинформировали друг друга о состоянии готовности к приему безвизовых групп.

«Для обеспечения роста взаимных туристических потоков с целью достижения допандемийных показателей необходимо как можно скорее восстановить групповые безвизовые обмены между нашими странами, обеспечить стабильность использования китайской платежной системы Union Pay в России, а также продолжить тесное взаимодействие между бизнесом наших стран – туроператорами, агентствами и потенциальными инвесторами в туристическую инфраструктуру», – подчеркнул Дмитрий Вахруков.

По итогам встречи стороны договорились о предоставлении Российской стороне списка китайских туроператоров в течение двух недель. Такой подход позволит запустить групповое безвизовое сообщение между двумя странами летом текущего года. Речь идет о путешествиях, которые будут организовывать по межправительственному соглашению туроператоры как из Российской Федерации, так и из КНР. Туристы из Китая и России смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны пребывания.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере туризма, а также взаимодействия в рамках многосторонних площадок АТЭС, ШОС, БРИКС и т.д., договорились об активизации работы по треку «Великий чайный путь».

Для раскрытия туристического потенциала удаленных территорий России стороны договорились провести следующее заседание Подкомиссии на территории Российской Федерации в городе Якутске.

Рост въездного турпотока и увеличение экспорта туристических услуг являются одними из задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», куратором которого является вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

