Московский производитель станков увеличил объем выпуска оборудования на 25 процентов

Московское предприятие, специализирующееся на производстве токарных и металлорежущих станков, с января по май 2023 года выпустило свыше 250 изделий, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Созданные в Москве благоприятные условия для ведения производственного бизнеса стимулируют развитие промышленных предприятий, в том числе малых и средних. Компании совершенствуют технологии на производственных площадках, расширяются, разрабатывают новые продукты и увеличивают ассортимент. Так, столичное предприятие на 25 процентов нарастило объем выпуска оборудования — с начала года “Объединенная станкостроительная компания” произвела свыше 250 станков. В этом году планируется произвести продукции на 30 процентов больше, чем в прошлом», — рассказал Владислав Овчинский.

Таких результатов удалось достичь после ухода зарубежных поставщиков и освобождения части рынка, а также за счет расширения ассортимента — с начала года продуктовую линейку компании пополнили три типа оборудования. Теперь в ее ассортименте 340 изделий.

В этом году планируется расширить производство до двух тысяч квадратных метров, а также заключить несколько крупных контрактов на поставку лазерного оборудования и систем хранения как отечественным предприятиям, так и странам Таможенного союза. При этом большая часть комплектующих — собственного производства, что важно для достижения технологического суверенитета, добавила Анна Андрейчик, директор компании по маркетингу.

Предприятие более 10 лет производит металлообрабатывающее и складское оборудование, которое используется во многих отраслях промышленности. Сейчас в штате компании работает свыше 100 специалистов.

Развитие собственных производственных площадок в Москве позволяет предпринимателям активно наращивать объемы производства, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные компании могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, для них разработан ряд антикризисных инструментов.

