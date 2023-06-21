Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В «Московской электронной школе» для одиннадцатиклассников появилась возможность получить персональные рекомендации вузов и с пециальностей для поступления. Новая функция доступна в сервисе «Портфолио учащегося». Рекомендации основаны на баллах, которые ученики получили на ЕГЭ по трем предметам и более. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В этом учебном году мы дали много новых возможностей для московских школьников по подго товке к госэкзаменам. Это и новый формат обучения, и две волны пробных ЕГЭ, и программа психологической поддер жки, и новые цифровые сервисы. В их числе возможность узнать в “Московской электронной школе” о подходящих вузах для пост упления в зависимости от баллов, которые получили ребята на пробных экзаменах. Такой возможностью они воспользовались 150 тысяч раз. Перед стартом активной приемной кампании в университеты мы улучшили функционал сервиса. Теперь “МЭШ” может индивидуально порекомендовать вузы и специальности для поступления по результатам прошедших ЕГЭ. Это поможет выпускникам тратить меньше времени на самостоятельные поиски информации и узнать о лучших вариантах», — отметила Анастасия Ракова.

Чтобы увидеть автоподборку, нужно зайти в раздел «Рекомендации» сервиса «Портфолио учащегося». В нее входит детальная информация о вузах: наименование, адрес, контактные телефоны, ссылка на сай т, общее число направлений подготовки по специальностям и число специальностей, которые подход ят результатам и запросам пользователя. Рядом с рекомендованным направлением отображается его номер в Общероссийском классификаторе спец иальностей по образованию, факультет и предметы, которые учитывают при поступлении. Выпускники также узнают о наличии бюджетного и платного отделений по всем специальностям, ko личестве мест на каждом из них и количестве баллов, которое необходимо набрать.

Если сумма баллов на ЕГЭ по профильным предметам соответствует проходным баллам абитури Ent. В других случаях система покажет, сколько баллов не хватает до проходного.

В этом учебном году в «МЭШ» также добавили сервис «Экзамены» с большим набором материалов д ля самостоятельной подготовки к сдаче ЕГЭ. В нем собраны видеоразборы экзаменационных заданий, тесты с автопроверкой, рекомендации по запо лнению бланков, видеоролики с советами психологов.

Подробную информацию о том, как получить рекомендации для выбора вуза и специальности, мож но найти по ссылке.

«Московская электронная школа»— единая цифровая образовательная платформа для учеников, учителей и родителей. Среди ее основных сервисов — библиотека учебных материалов, электронный журнал, электронный днев ник, «Москвенок» y «Портфолио учащегося». Совместный проект Департамента образования и науки yoDepartamento de información tecnológica реализуют с 2016 года.

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