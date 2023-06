Москвичи выберут лучшие реализованные проекты в сфере строительства и реставрации

Source: MIL-OSI Russian Language News

В проекте «Активный гражданин» открылось голосование за объекты, строительство или реставрация которых завершились в 2022 году. Всего их насчитывается 124, сообщил руководитель столичного Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В список конкурса вошло 12 номинаций, самая многочисленная — «Многоквартирные дома повышенной комфортности», в ее составе 33 проекта. Вторая по популярности — «Строительство многоквартирных домов категории “стандартное жилье”», в этой номинации представлен 21 проект.

Также в конкурсе принимают участие пять проектов лечебно-оздоровительной сферы, объекты улично-дорожной сети — их тоже пять, три многофункциональных комплекса и торговых центра. На победу претендуют четыре объекта метрополитена и железнодорожного транспорта, шесть сооружений спортивного назначения, 15 — учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения. Лучший проект реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования судьи выберут из 12 номинантов. В номинации «Офисные здания и деловые центры» собрано четыре проекта, объектов культурно-просветительского назначения оказалось семь.

«Новой номинацией конкурса в этом году стала “Лучший реализованный проект строительства парков и общественных пространств”. В ней принимают участие девять проектов», — отметил Сергей Левкин.

Голосование будет состоять из шести частей — первые три уже открыты в проекте «Активный гражданин». В них представлены поликлиники, спортивные центры, школы, детские сады, а также многоквартирные дома категории «стандартное жилье» и повышенной комфортности, которые были построены или отреставрированы в прошлом году.

Москвичи будут выбирать своих фаворитов наряду с городской конкурсной комиссией. Состав городской конкурсной комиссии конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» утвердил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В ее состав вошли 24 представителя органов исполнительной власти города Москвы, некоммерческих организаций и профильных образовательных учреждений. Такое голосование проходит в столице уже в девятый раз. При подведении итогов голоса москвичей, полученные на всех площадках, суммируются. Большинством голосов определяются победители открытого общегородского голосования в каждой номинации.

«Победителей конкурса объявят в августе — в преддверии Дня строителя. Финалистов поздравит Мэр Москвы», — резюмировал Сергей Левкин.

