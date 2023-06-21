Миссия МВФ завершила визит в Казахстан

Source: IMF – News in Russian

21 июня 2023 г.

Пресс-релизы по итогам визита содержат заявления сотрудников МВФ, в которых излагаются предварительные выводы после посещения страны. Взгляды, выраженные в настоящем заявлении, принадлежат персоналу МВФ и не обязательно отражают точку зрения Исполнительного совета. На основе предварительных выводов проведенной миссии персонал подготовит доклад, который, после утверждения руководством, будет представлен Исполнительному совету МВФ для обсуждения и принятия решения.

Вашингтон, округ Колумбия: Миссия МВФ под руководством г-на Николя Бланше находилась в Казахстане в период с 31 мая по 7 июня для обсуждения текущей экономической ситуации, перспектив развития экономики и рисков, а также приоритетов в экономической политике, включая дальнейшее снижение инфляции и сокращение риска вторичных санкций.

В конце визита г-н Николя Бланше сделал следующее заявление:

“В течение последних месяцев в экономике и финансовом секторе Казахстана сохранялась устойчивость. В 2022 году высокие цены на нефть оказывали положительное влияние на показатели бюджета и на платежный баланс, в то время как высокий уровень поступлений доходов от ненефтяного сектора способствовал сокращению ненефтяного дефицита бюджета. Согласно текущим прогнозам, в 2023 году ожидается ускорение темпов роста ВВП до 4,8 процента (по сравнению с

3,3 процента в 2022 г.) вследствие высокой экономической активности, особенно в ненефтяном секторе. Инфляция остается повышенной, однако в настоящее время снижается, что обусловлено эффектом высокой базы, снижением цен на продовольствие, укреплением курса тенге, а также недавним ужесточением денежно-кредитной политики. Учитывая повышение внутренних тарифов на топливо и жилищно-коммунальные услуги, высокую экономическую активность и рост расходов правительства, можно ожидать постепенного снижения инфляции в 2023 году до приблизительно 12 процентов (по сравнению с 20 процентами на конец 2022 года). Снижение мировых цен на нефть и металлы должно привести в текущем году к ослаблению внешнеэкономической позиции и сокращению поступлений в бюджет от нефтяного сектора.

Данный прогноз по-прежнему характеризуется высокой степенью неопределенности. Замедление роста в странах – торговых партнерах может повлиять на экспорт и темпы роста в Казахстане, в том числе вследствие дальнейшего снижения цен на нефть, при этом длительные нарушения функционирования КТК могут создать существенный внешний шок. Инфляционное давление может потребовать более длительного, чем ожидается в настоящее время, сохранения жесткого курса денежно-кредитной политики. Воздействие последствий войны в Украине может нарастать через каналы торговли, внешних инвестиций и обменного курса, при этом введение вторичных санкций в отношении казахстанских компаний может ослабить доверие внутренних и внешних инвесторов. И, наконец, может снова возникнуть социальная напряженность, что отсрочит проведение бюджетной консолидации и реформ. Существуют также риски повышения прогнозных показателей под воздействием таких факторов, как сохранение высоких темпов роста или изменение текущего тренда на снижение цен на нефть.

Ужесточение денежно-кредитной политики, особенно в конце 2022 года, сыграло существенную роль в предотвращении нарастания неблагоприятного воздействия на обменный курс, инфляцию и степень долларизации. Следует сохранять жесткую денежно-кредитную политику в 2023 году до достижения прочного тренда на снижение инфляции и стабилизации инфляционных ожиданий. Положительной оценки заслуживают сохранение приверженности НБРК режиму таргетирования инфляции и усилия НБРК по совершенствованию информационно-разъяснительной работы в отношении принимаемых решений по денежно-кредитной политике. Необходимо продолжить усилия по дальнейшему укреплению доверия к НБРК и его независимости, а также по реализации планов полной отмены программ НБРК по льготному кредитованию к началу 2024 года. Рекомендуется также отменить меры по регулированию потоков капитала.

Уточненный бюджет 2023 года предусматривает существенное увеличение государственных расходов. Учитывая, что в первые месяцы года экономика уже демонстрировала высокие темпы роста, дополнительное стимулирование может привести к задержке бюджетной консолидации и подорвать усилия по сдерживанию инфляции. Высокий рост расходов в сочетании с увеличением трансфертов из Национального фонда также нарушает недавно введенные бюджетные правила, что негативно сказывается на доверии к среднесрочным фискальным обязательствам правительства. При этом положительной оценки заслуживает дальнейшее совершенствование администрирования доходов и собираемости ненефтяных доходов, а также текущая работа по пересмотру налогового и бюджетного кодексов и планируемая правительством реализация рекомендаций, сформулированных по результатам недавно проведенной Оценки прозрачности в налогово-бюджетной сфере.

Несмотря на многочисленные шоки, предпринятые Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в последние годы усилия по внедрению риск-ориентированного финансового надзора способствовали повышению устойчивости банковского сектора Казахстана. Необходимо продолжать эту работу, что позволит устранить остающиеся уязвимости и обеспечить готовность банковской системы к будущим экономическим и финансовым потрясениям, в том числе путем укрепления ресурсов и операционной независимости АРРФР, завершения внедрения Базельских принципов II/III, а также укрепления режима финансового восстановления и оздоровления банков. По результатам текущей Программы оценки финансового сектора Казахстана (ФСАП) будет дана всесторонняя оценка этого сектора и предложена дорожная карта его реформирования. В контексте предотвращения рисков вторичных санкций официальным органам следует продолжить внимательно контролировать используемые финансовыми организациями процедуры управления рисками.

Миссия выражает признательность официальным органам и другим партнерам в Казахстане за сотрудничество и гостеприимство. Следующий визит миссии МВФ в Казахстан для консультаций 2023 года по статье IV предполагается провести в конце октября.”

Департамент коммуникаций МВФ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ: Mayada Ghazala

ТЕЛЕФОН:+1 202 623-7100АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: MEDIA@IMF.org

MIL OSI