Конкурс лучших практик наставничества в Москве продлен до 5 июля

Прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023», который проводится в рамках реализации национального проекта «Производительность труда», продлили до 5 июля 2023 года. Об этом сообщили в столичном Департаменте экономической политики и развития.

«Организаторы конкурса отмечают большое число московских компаний, активно реализующих практики наставничества, а также их готовность поделиться своим опытом в рамках мероприятия. Однако из-за ограниченного срока подачи заявок не все желающие успевали подать заявку на участие и оформить конкурсную работу. В этой связи организаторы приняли решение о продлении сроков заявочной кампании до 5 июля. Итоги лучших практик в области наставничества будут подведены в столице в июле 2023 года», — отметили в ведомстве.

Финалистов конкурса наградят в августе. Всех конкурсантов пригласят на специальный бизнес-день, а победителей ждут призы и широкое освещение в СМИ лучших практик наставничества.

Принять участие в конкурсе лучших практик наставничества города Москвы может любая столичная компания, которая использует их в работе. Также есть отдельные номинации для компаний — участников национального проекта «Производительность труда».

В конкурсе уже принимают участие завод мясных деликатесов, лидер российского рынка оптики, сеть кофеен, завод плавленых сыров, энергосбытовая компания, электросетевая компания, сеть магазинов парфюмерии и косметики и многие другие.

Подать заявку на участие в конкурсе могут юридические лица, зарегистрированные в Москве. Заполнить форму и прислать конкурсную работу и необходимые материалы организатору конкурса — АНО «Мосстратегия» — можно через специальный раздел сайта, а оригиналы документов направить по адресу: 125 009, Москва, Большой Кисловский переулок, дом 6.

Конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы — 2023» проводится в столице впервые, в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».

В Москве впервые пройдет конкурс лучших практик наставничества

Национальный проект «Производительность труда» — мера государственной поддержки бизнеса, которая позволяет увеличивать объемы выпускаемой продукции и сокращать производственные издержки без дополнительных затрат. В Москве нацпроект реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие.

С 2022 года реализацией проекта в столице занимается Региональный центр компетенций Москвы (АНО «Мосстратегия»), подведомственный Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона (город Москва).

