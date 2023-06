Команда НГУ одержала победу на Russkiy Defence Game

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В начале июня на базе Дальневосточного федерального университета (о.Русский, Владивосток) в рамках работы Восточного цифрового форума Russky MeetUP & Digital Region прошел финальный этап региональных соревнований по кибербезопасности «Russkiy Defence Game – 2023». В турнире приняли участие 122 команды из Владивостока, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Благовещенска, Новосибирска, Иркутска, Омска, Томска, Орла, Майкопа и Москвы. Только 10 из них отобрались в финал и поборолись за призовые места. Команда Smiley-from-telega Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета в составе Бориса Петрушева (капитан команды), Ивана Бакшеева, Константина Москаленко, Дарьи Хаецкой, Ильи Мерзлякова и Романа Брека обошла соперников и завоевала «золото».

一 Такие соревнования повышают грамотность в области информационной безопасности: от разных подходов к разработке программного обеспечения, которые являются актуальными, до понимания как происходит утечка данных, ー поделился мнением Роман Ледебев, тренер команды НГУ.

Соревнования по кибербезопасности проходят в форматах Jeopardy, в котором есть несколько категорий задач, таких как веб, обратная инженерия, криптография, стеганография и др. Команды выбирают задачу, которую хотят решить, и получают определенное количество баллов. И Attack/Defense, где команды защищают свои «серверы», на которых расположены секретные «флаги». Их необходимо выкрасть у команды-противника.

一 Участие в подобного рода соревнованиях дает бесценный опыт: можно улучшить свои навыки, получить дипломы и сертификаты, которые могут быть использованы для увеличения шансов на получение повышенной стипендии. Также это большой бонус для участия в отборе на стипендии от других компаний или же на стажировку или работу, ー рассказал Борис Патрушев, студент 4 курса ФИТ НГУ.

В НГУ есть курс «Практическая информационная безопасность», направленный на получение студентами таких навыков как владение языками программирования, умение применять на практике популярных сетевых протоколов (TCP, UDP, HTTP, FTP) и т.д.. Участники Smiley-from-telega являются слушателями курса, который помогает им при подготовке к соревнованиям по кибербезопасности.

一 В первую очередь, курс направлен на приобретение базовых навыков в области информационной безопасности. Таким образом, я думаю, что польза курса состоит в том, что он позволяет относительно комфортно начать участвовать в соревнованиях. Тем не менее, на курсе рассматриваются и веб-уязвимости и уязвимости в исполняемых файлах, являющиеся основными темами Attack-Defense на турнирах по кибербезопасности, ー объяснил Роман Лебедев.

Ранее мы рассказывали о том, что средняя зарплата выпускников НГУ в сфере IT выросла на 20 000 рублей.

