Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

Уже более 140 тысяч пользователей зарегистрировались на платформе Московского инновационного кл astera. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Услуги и сервисы

МИК доступны как технологическим компаниям, так и людям, желающим развивать инновации. За время работы проекта поступило порядка 55 тысяч заявок на поддержку от города. Также пользуются популярностью технологические конкурсы», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Целая линейка сервисов поможет тем, кто создает стартапы. Сюда входят программы по трансформации идей в бизнес и привлечению инвестиций, занятия по о хране авторского права.

«В “Academias innovadoras” помогают создать технологический бизнес с нуля: сформировать бизнес-модель изучить аудит орию, зарегистрировать юрлицо и выйти на пилотные тестирования и первые продажи», — отметил Сергей Со бянин.

Слушатель «Академии инноваторов» студент Сеченовского университета Казим Озден протестировал свое и зобретение — сенсор для контроля кислотности полости рта. Устройство позволяет оптимизировать лечение рефлюксной болезни и предотвратить осложнения.

Есть также программа для начинающих инвесторов «Венчурная академия». Ее выпускник Артем Андросов вложил 94 миллиона рублей в компанию FitStars — это фитнес-стартап, которы й с помощью квалифицированных экспертов разрабатывает курсы онлайн-тренировок.

Всего на цифровой платформе 19 сервисов. Они направлены на поддержку технологического предпринимательства и развитие инноваций в России.

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