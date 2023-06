Кампус мирового уровня в Новосибирске примет первых студентов в 2024 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

20 июня в ходе рабочего визита в Новосибирск глава Минобрнауки России Валерий Фальков посетил стройплощадку кампуса мирового уровня НГУ. Министр оценил готовность объектов первой очереди строительства: учебного (11,3 тыс. кв. м) и досугового блоков (8,5 тыс. кв. м) СУНЦ НГУ, а также комплекса общежитий (18 тыс. кв. м). Соединенные переходом здания будут действовать как единый образовательный, инфраструктурный и технологический комплекс. Общая площадь застройки составит свыше 78 тыс. кв. метров.

Учебный блок рассчитан на 625 человек, в нем появятся лектории нескольких типов, химические, физические, инженерные и другие лаборатории, мастерские, лингвистические и компьютерные классы, а также коворкинги. Кроме того, будет оборудована рекреационная зона с киноклубами и кафе.

Досуговый корпус спроектирован на основе проанализированного опыта российских и зарубежных коллег и включает современный модульный актовый зал, библиотечный комплекс, кафетерий, спортивные залы, класс искусств и музей. Также в центре появится планетарий, который смогут посещать школьники со всего региона. Вуз готовится эффективно эксплуатировать новые здания и будущим летом намерен организовать в досуговом центре концерты для детей.

Посмотреть, как будут выглядеть корпуса физико-математической школы изнутри, можно по ссылке.

Комплекс общежитий будет состоять из двух блоков — на 435 и 255 мест. В зданиях оборудуют комфортное жилье, коворкинги, хозяйственно-бытовые помещения. Уже в августе 2024 года в общежития начнут заселяться студенты.

Строительство зданий завершится в январе 2024 года, и уже к новому 2024-2025 учебному году корпуса будут введены в эксплуатацию: студенты начнут заселяться в общежития в августе 2024 года, а школьники начнут учебу в новом учебном корпусе и досуговом центре с сентября 2024 года.

Параллельно с первой очередью идет строительство объектов второй очереди, которая включает корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, отапливаемым переходом и научной библиотекой нового типа (16 тыс. кв. м), научно-исследовательский центр (11 тыс. кв. м) и учебно-научный центр Института медицины и психологии (12,5 тыс. кв. м). Таким образом, площадь зданий второй очереди составит более 40 тыс. кв. м, при этом комплекс рассчитан на обеспечение работы более 3 тысяч студентов и научных работников. Ввод зданий в эксплуатацию ожидается в 2024-2025 году.

По словам ректора НГУ Михаила Федорука, сейчас в университете обучается 8,6 тыс. студентов, в том числе 1,5 тыс. иностранцев. После ввода масштабного проекта в эксплуатацию планируется, что число студентов увеличится минимум на 20 % — до 12 тыс., в том числе до 3 тыс. обучающихся из-за рубежа.

После осмотра стройплощадки Валерий Фальков провел встречу с деканами факультетов НГУ, на которой обсуждались концепции развития факультетов. В ходе общения Министр обратил внимание на то, что создание новой современной инфраструктуры по сути открывает возможность для придания совершенно новых, стратегических возможностей для всего университета.

— Президент в марте 2021 года поставил задачу – создать по всей России сеть современных кампусов. Идею о строительстве студенческого городка именно в Новосибирске предложил Председатель Правительства, после того, как посетил Новосибирский госуниверситет. И сегодня мы видим результат: строящийся кампус придаст совершенно новую динамику вузу, Академгородку и региону, — отметил Министр.

Справка: «Создание сети современных кампусов» – это федеральный проект, реализуемый в рамках национального проекта «Наука и университеты». Идея о создании современного кампуса была впервые озвучена в Новосибирске в ходе визита Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина 5 марта 2021 года. Позднее Новосибирская область вошла в число 8 пилотных регионов, отобранных Министерством науки и высшего образования России в 2021 году. Всего по планам к 2030 году по всей стране появится сеть из 30 кампусов мирового уровня. Актуальный статус работ по возведению новых корпусов НГУ еженедельно публикуется в разделе «Строительство кампуса мирового уровня» на сайте университета

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI