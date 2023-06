Инвесторы смогут построить 11 коммерческих объектов в ЦАО в рамках реализации масштабных инвестпроектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) инвесторы построят 11 коммерческих объектов в шести районах ЦАО, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город без торгов выделил застройщикам почти 5,7 гектара земли для возведения общественно-деловых объектов общей площадью около 440 тысяч квадратных метров в рамках реализации масштабных инвестпроектов. Договоры аренды участков заключены в 2017–2023 годах. В результате с 2024 по 2029 год в центре Москвы должны появиться гостиницы, кафе, рестораны, культурно-развлекательный комплекс, а также деловая недвижимость», — рассказал он.

Объекты построят в районах Тверской, Арбат, Пресненский, Таганский, Замоскворечье и Мещанский. Например, на Новослободской улице участок предоставлен инвестору для строительства торгового центра с паркингом площадью 9,5 тысячи квадратных метров. В нем разместятся супермаркет, торговые галереи и ресторан. В Костомаровском переулке возводится гостиничный комплекс на 143 номера с подземной парковкой. Площадь объекта составит 23 тысячи квадратных метров.

Масштабный инвестиционный проект — это особый статус, который могут получить, например, производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные, деловые и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду без торгов. Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в столице появляются новые рабочие места и развивается городская инфраструктура.

Всего в столице в рамках МаИП возводится 55 общественно-деловых комплексов на участках площадью почти 80 гектаров. Инвесторы построят гостиницы, деловые, торгово-развлекательные центры, паркинги и другие объекты.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

