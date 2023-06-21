Денис Мантуров принял участие в Международном военно-морском салоне в Кронштадте

Source: MIL-OSI Russian Language News

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Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, главнокомандующий Военно-Морским Флотом России Николай Евменов и руководитель проектного офиса «Остров фортов» Ксения Шойгу приняли участие в торжественной церемонии открытия XI Международного военно-морского салона, который впервые проходит в городе военно-морской славы России – Кронштадте, на территории туристско-рекреационного кластера «Остров фортов».

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