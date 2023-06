ГУУ на XI Всероссийском съезде советов молодых ученых и студенческих научных обществ

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 21 по 24 июня 2023 года в Нижнем Новгороде проходит XI Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ. Участниками от ГУУ стали младший научный сотрудник Управления координации научных исследований Алексей Акулов и заместитель руководителя СНО ИУПСиБК София Сорокина.

В первый день Съезда представители университета приняли участие в торжественном открытии и панельных дискуссиях. На дискуссии «Наука своими руками – практики и перспективы реализации проектов в сфере научного волонтерства» обсуждались актуальные подходы к решению задач сбора и обработки данных, помощи в исследовательских экспедициях, участия в сохранении культурного наследия, а также последние инициативы в данной сфере и примеры лучших практик реализации исследовательских проектов с участием волонтеров.

На дискуссии «Меры поддержки молодых ученых: развитие кадрового потенциала для научно-технологического прорыва страны» собравшимися рассматривалось, что делается в этом направлении на федеральном и региональном уровне. Обсуждалось, какие меры поддержки способствуют развитию научно-исследовательской деятельности, социальной поддержке молодых ученых, а также их взаимодействию с индустрией. А также выяснялось каких мер поддержки не хватает молодым ученым.

Кроме того, в рамках программы первого дня состоялась встреча СМУ и СНО с координатором Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах по Москве.

На протяжении четырех дней гости Съезда примут участие в сессиях, лекциях, мастер-классах и дискуссиях, посвященных развитию и популяризации молодежной науки в России. Темами для обсуждения на Съезде станут ключевые инициативы и проекты Десятилетия науки и технологий. Кроме того, участники представят собственные проекты, практики и предложения по решению основных задач Десятилетия и привлечению молодежи в сферы исследования, разработок, научно-популярного туризма и волонтерства.

XI Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ проводится ежегодно и отвечает задачам Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Российской Федерации. Тема Съезда этого года: «Ученый нашего времени». Он станет одним из ключевых событий, приуроченных к празднованию Дня молодежи 24 июня.

