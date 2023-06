ГУУ и «Промсвязьбанк» договорились о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

21 июня 2023 года состоялась встреча руководства ГУУ с представителями «Промсвязьбанка». Со стороны ГУУ присутствовали ректор Владимир Строев, проректор Мария Карелина и заместитель директора ИЭФ Андрей Сычёв. ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) представляли советник банка, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса Антон Дроздов и Директор по работе с проектами диверсификации, импортозамещения и инноваций ПАО «Промсвязьбанк» Дмитрий Глейзер.

В приветственном слове Владимир Строев отметил, что у ГУУ с «Промсвязьбанком» уже есть связи по линиям финансового мониторинга и образовательных проектов. «Не первый раз выходим друг на друга с разных сторон – это судьба», – сказал ректор.

Советник банка Антон Дроздов рассказал о его возможностях и сферах интереса. В частности, он отметил, что на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме было объявлено, что «Промсвязьбанк» занял четвёртую строчку в стране по объёмам активов. Банк в последнее время старается ориентироваться на промышленный сектор, работает с государственным оборонным заказом, но в то же время стремиться оставаться поставщиком качественных банковских услуг для обычных граждан. Антон Викторович рассказал о некоторых конкретных проектах банка. Сообщил, что он готов к любому виду сотрудничества с Государственным университетом управления, но тут же обмолвился, что больше всего банку не хватает анализа и статистики – на рынке мало специалистов и их услуги достаточно дороги. Также предположил, что можно отталкиваться от темы диверсификации и пригласил сотрудников ГУУ на экспертный совет по этому вопросу.

В ответном слове Владимир Строев рассказал, что ГУУ сотрудничает с Министерством экономического развития, Министерством промышленности и торговли, Госкорпорацией «Росатом» и другими крупными партнёрами по весьма масштабным проектам. За помощью к ГУУ обращаются неспроста, у нашего университета столетняя история и огромный опыт в области подготовки отраслевых управленцев. Ректор рассказал об участии вуза в ПМЭФ и организации Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Владимир Витальевич отметил, что работы у вуза много, поэтому хотелось бы определить конкретные направления сотрудничества и браться только за те проекты, которые университет способен осуществить при современной загрузке своих специалистов.

Антон Дроздов сообщил, что банку в первую очередь интересны экспертные возможности университета, предложил поработать в области импортозамещения, диверсификации, аналитики и рассмотреть возможность участия в «зелёных» проектах банка. Предложил взаимодействовать через корпоративный университет «Промсвязьбанка», Академию ПСБ, так как это её зона ответственности в структуре компании.

Заместитель директора ИЭФ Андрей Сычёв заметил, что диверсификация является одним из основных направлений работы ГУУ сегодня. Университет вступил в консорциум с РАН, сотрудничает в этом направлении с «Росатомом», «Ростехом», налаживает связи с «Роскосмосом». Недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с Администрацией города Обнинска. «Университет – это хорошее место для встреч и переговоров. Тут все чувствуют себя свободней и дискуссии легче зарождаются», – закончил Андрей Алексеевич.

Присутствовавший также на встрече заведующий кафедры статистики ИЭФ Николай Кузнецов уведомил, что кафедра уже больше, чем просто статистика и подсчёт, это аналитический центр, с которым работал Росстат, «Росатом» и «Роскосмос». С кафедры ГУУ 80 лет назад начиналась вся отечественная статистика. «Компетенции у нас большие. Мы любим интересные проекты», – заметил профессор Кузнецов.

Банкиры заметно заинтересовались возможностями в области финансового анализа и мониторинга кафедры статистики – сделали себе пометки в рабочих записях.

По итогу встречи стороны зафиксировали необходимость подписания рамочного соглашения и обменялись приглашениями на мероприятия.

