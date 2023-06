Город выставит на продажу крупное коммерческое помещение в Гольянове

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В июле-августе на аукцион по продаже выставят нежилое помещение площадью почти две тысячи квадратных метров в районе Гольяново. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Город выставит на торги единым лотом помещения на первом, втором и третьем этажах здания общей площадью почти две тысячи квадратных метров по адресу: 1-й Иртышский проезд, владение 12. Новые собственники смогут использовать эту коммерческую недвижимость по своему усмотрению, например для открытия производства или склада», — пояснил Максим Гаман.

До выставляемого на продажу объекта удобно добираться — он находится вблизи основных магистралей района и станции метро «Бульвар Рокоссовского». Территория, на которой он расположен, охраняется, рядом есть складские и производственные комплексы.

Подробную информацию об условиях продажи и участия в аукционах городского имущества можно узнать на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов и на едином информационном инвестиционном портале города Москвы.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

