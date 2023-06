В рамках комплексного развития территорий построят четыре миллиона квадратных метров жилья по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 2020 года в столице реализуется программа комплексного развития территорий, направленная на создание сбалансированной городской среды. На данный момент в рамках реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых участков запланировано строительство четырех миллионов квадратных метров жилья по программе реновации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В работе у города находится уже 188 проектов комплексного развития территорий, по которым планируется построить четыре миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Самый большой объем строительства предусмотрен на востоке столицы — более 800 тысяч квадратных метров. На севере возведут свыше 600 тысяч квадратных метров жилой застройки, а на северо-востоке — больше 700 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Все проекты комплексного развития территорий находятся на разных стадиях реализации. Общая площадь участков — около 2,45 тысячи гектаров.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что с 2020 года по программе комплексного развития город приводит в порядок бывшие промзоны, участки со старыми складами, недостроенными и заброшенными объектами. На их месте строятся жилые микрорайоны, деловые центры, социальные и промышленные объекты.

«Всего в рамках 188 проектов комплексного развития территорий возведут более 14,5 миллиона квадратных метров жилья, шесть миллионов квадратных метров отдадут под современные производства, более 14,5 миллиона квадратных метров займут общественно-деловые объекты», — отметил Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий вернет в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Это позволит создать более 570 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит восемь триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

