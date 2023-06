Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В поселении Сосенском началось строительство школы на 725 мест. Она расположится по адресу: проспект Куприна, земельный участок 30/9. Сейчас здесь ведутся работы нулевого цикла. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«Общая площадь четырехэтажного здания составит 12,5 тысячи квадратных метров. На первом этаже школы разместится медицинский блок, пищеблок, столовая для младшей, средней и старшей школы, многосветное пространство с функцией актового зала, а также многофункциональный информационный библиотечный центр с зоной хранения и выдачи книг», — уточнил Сергей Левкин.

На втором этаже будет два универсальных трансформируемых спортивных зала, оснащенных разделительным занавесом на электрическом приводе, и учебные кабинеты для младших классов.

Третий и четвертый этажи займут аудитории для средних и старших классов. Кроме того, на третьем этаже появится многофункциональный информационный библиотечный центр, ИТ-полигон и специализированные учебные помещения.

С начала 2023 года на территории ТиНАО уже построили детский сад в поселении Рязановском, детский сад и школу в поселении Сосенском и детский сад рядом с корпусом школы № 2094 в поселении Мосрентген.

