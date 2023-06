В поисках вдохновения: на Школьной улице открылась фотовыставка «Молодежные места Москвы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Узнать о модных и знаковых местах, где больше всего любит проводить время молодое поколение, можно на фотовыставке «Молодежные места Москвы». Ее открыли в преддверии Дня молодежи, который отмечается 27 июня. Стенды со снимками установили на Школьной улице, возле дома 23. Это пешеходная улица, которая располагается между станциями метро «Римская» и «Площадь Ильича».

«Юные жители столицы ценят и любят свой город. Накануне Дня молодежи мы хотели не просто поздравить ребят, но и показать московские улицы, площади, скверы и проспекты такими, какими их видит современное поколение горожан», — рассказала Екатерина Драгунова, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Выставку подготовил проектный офис «Молодежь Москвы». Там собрали сведения о культурных предпочтениях девушек и юношей и о местах, где они больше всего любят проводить время, а затем подготовили фотоотчет. На снимках запечатлены уютные уголки столичных парков, популярные общественные и арт-пространства, смотровые площадки, где приятно встречаться с друзьями, назначать свидания или отдыхать после учебы.

В перечень локаций, где молодежи нравится проводить досуг, вошли смотровая площадка на Воробьевых горах, Парк Горького и парк искусств «Музеон», ВДНХ, лофт-квартал «Товарищество Рябовской мануфактуры» и многие другие популярные места. Как отметили организаторы выставки, атмосфера этих мест помогает молодым людям заряжаться энергией, чувствовать себя увереннее и двигаться к своим целям.

Фотовыставка «Молодежные места Москвы» будет работать до 19 июля, посетить ее можно бесплатно.

В честь Дня молодежи в Москве состоится множество мероприятий. Например, 24 и 25 июня пройдет фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего». Его расписание можно найти на сайте проекта. Главные мероприятия пройдут на территории парка «Ходынское поле», где откроются тематические площадки «Спорт», «Добро» и «Возможности». Для участников организовали шесть спортивных площадок. Кроме того, их ждут более 200 экспертов и лекторов.

