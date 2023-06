В Лефортове построят дом на 176 квартир по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Лефортово возведут новостройку по программе реновации. Мосгосстройнадзор выдал соответствующее разрешение, сообщил председатель Комитета Игорь Войстратенко. Дом построят по адресу: Танковый проезд, корпус 1, участок 4.

«По программе реновации в одном из старейших районов Москвы построят жилой дом общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, в котором предусмотрено 176 квартир. Здание прямоугольной формы будет состоять из двух разноэтажных секций и по своим характеристикам гармонично впишется в сложившуюся застройку квартала. Выданное Комитетом разрешение позволяет застройщику приступить к строительным работам на отведенном участке», — рассказал Игорь Войстратенко.

Практически каждый проект дома по программе реновации имеет свои архитектурные особенности. Так, новостройку в Танковом проезде будет отличать фасад сложной структуры, который облицуют белыми фиброцементными панелями со вставками из контрастных темно-серых металлических кассет между окнами. Дом будет выглядеть по-разному со всех сторон за счет ниш, расположенных по периметру монолитного дома, включая входы в подъезды.

В новостройке предусмотрено 50 однокомнатных, 89 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир. Пять из них (на втором, третьем и четвертом этажах) предназначены для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В этих квартирах создадут условия для жизни людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обеспечат беспрепятственное передвижение.

Отделку всех помещений выполнят в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением Правительства Москвы. В квартирах остеклят лоджии, установят сантехнику, электрические плиты и кухонные мойки, а также металлические декоративные корзины на фасадах под наружные блоки кондиционеров.

Первые этажи займут помещения общественного назначения, в том числе центр информирования населения. Помимо этого, на первых этажах разместятся комнаты консьержа, колясочные, почтовые ящики и лифтовые холлы. В каждой секции смонтируют по два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 и тысяча килограммов. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла расположат на одном уровне с поверхностью земли, чтобы родители с колясками и маломобильные жильцы могли попасть в подъезд без посторонней помощи.

Территорию возле дома благоустроят. На ней организуют наземную парковку на 81 машино-место, 16 из которых выделят для маломобильных жильцов. Во дворе появятся детская игровая и спортивная площадки с покрытием из резиновой крошки, зона отдыха. Специалисты установят малые архитектурные формы и смонтируют наружное освещение, выполнят комплексное озеленение: высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны.

По поручению Мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет пристальное внимание качеству работ на жилых объектах по программе реновации.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ инспекторы Комитета составят программу проверок дома в Танковом проезде. Контрольно-надзорные мероприятия будут проводиться на протяжении всех этапов строительства многоэтажки. К ним привлекут специалистов подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве с целью выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований для оценки соответствия возводимых конструкций и применяемых материалов требованиям проектной документации», — уточнил Игорь Войстратенко.

Москва в числе лидеров в России по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых площадей в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года возвели почти 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Как устроена программа реновацииСергей Собянин: С начала года в Москве началось расселение почти 120 домов по программе реновации

Программу реновации утвердили 1 августа 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к домам, включенным в программу реновации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI