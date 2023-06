Выпускница Светлана Осокина предложила реконструировать путепровод в Мартышкино

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Светлана Осокина

Выпускные квалификационные работы и магистерские диссертации студентов СПбГАСУ посвящаются темам, актуальным для Петербурга, Ленинградской области и других регионов. Светлана Осокина, выпускница специалитета строительного факультета, под научным руководством Евгения Корныльева, старшего преподавателя кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей, создала проект реконструкции путепровода у железнодорожной станции Мартышкино в окрестностях Северной столицы.

Путепровод у железнодорожной станции Мартышкино

Тема была предложена Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга для исполнения студентами в 2022/2023 уч. г.

Мы спросили Светлану, чем примечателен путепровод у железнодорожной станции Мартышкино и для чего нужно реконструировать подобные объекты.

– Путепровод располагается в створе улиц Жоры Антоненко и Связи и проходит над Балтийским направлением Октябрьской железной дороги. Изначально по нему должна была проходить Ораниенбаумская электрическая линия (также известная как ОРАНЭЛ) – первый в Российской империи проект пригородных электропоездов.

Строительство путепровода относится к 1913–1914 гг. Главным инженером Ораниенбаумской линии выступил Андрей Андреевич Кистер. Кроме того, в проектировании принимал участие на тот момент совсем молодой Борис Дмитриевич Васильев – в будущем крупнейший специалист в области железобетонных конструкций. Однако основным автором путепровода в Мартышкино стал Робер Майар – выдающийся швейцарский мостостроитель, один из основоположников в проектировании железобетонных мостов, который в те годы жил и работал в Петербурге.

По распоряжению Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга от 16 января 2020 г. путепровод признан объектом культурного наследия регионального значения. Он входит в ансамбль «Мосты Ораниенбаумской электрической линии».

Я считаю, что очень важно сохранять подобные сооружения, ведь они рассказывают о том, как зарождалось современное мостостроение. Поэтому создала проект капитального ремонта путепровода без изменения его габаритов.

– Расскажите, пожалуйста, о своём проекте.

– По путепроводу проходит асфальтовая автомобильная дорога, которая широко используется жителями города Ломоносова. Моей целью было решить ряд актуальных проблем: обеспечить комфортный проезд транспортных средств и проход пешеходов, придать сооружению эстетичный вид и усилить конструкцию, тем самым увеличив жизненный цикл объекта.

Работа началась со сбора исходных данных. Я отправила письма в Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, в Санкт-Петербургскую дистанцию инженерных сооружений (эксплуатирующую организацию Октябрьской железной дороги), посетила Центральный государственный архив научно-технической документации Петербурга, где мне удалось увидеть технический и архитектурный проекты данного путепровода от 1913 г. Осмотрела сооружение, чтобы уточнить его размеры и обнаружить дефекты, не указанные в доступной документации.

Затем я рассмотрела три варианта капитального ремонта. Все они предполагали устройство переходных плит, замену конструкции устоев и мостового полотна.

Я выбрала вариант усиления поверхностей несущих конструкций путепровода композитными материалами (CarbonWrap) с восстановлением бетонных поверхностей элементов пролётного строения, стоек и арки ремонтными составами. Данный вариант оптимален с экономической точки зрения. Кроме того, он позволяет сохранить материалы, которые были использованы при строительстве путепровода более века назад.

– Кто помогал вам в работе?

– В процессе работы я общалась с представителями Нанотехнологического центра композитов – компании, которая занимается производством материалов для усиления объектов строительства. Сотрудники проконсультировали меня в вопросе использования композитных материалов.

Кроме того, я получила консультацию от компании «Малиновский комбинат ЖБИ». Это предприятие занимается разработкой систем водоотвода. У путепровода нет продольного уклона, поэтому было предложено использовать водоотводные лотки с двойным дном, которое позволяет создать внутренний уклон лотков.

На предприятии ООО «Строительная компания “Балтийский берег” меня проконсультировали в ряде вопросов, связанных с технологией строительно-монтажных работ.

Также хочу сказать спасибо моим коллегам из ООО «БалтМостСтрой», которые делились своим опытом, идеями и знаниями. Приобретённые навыки помогли мне в работе над ВКР.

Большую помощь оказало СПб ГБУ «Мостотрест» в лице заместителя директора – главного инженера Юрия Геннадьевича Фёдорова. Он рассказал о данном объекте, предоставил имеющуюся в ГБУ «Мостотрест» документацию и аналоги для изучения, посоветовал, куда обратиться, чтобы найти недостающие материалы.

Собрав всю необходимую информацию, согласовав свои технические решения с научным руководителем, я выполнила работу. Евгений Николаевич Корныльев мотивировал меня, помогал справляться с наиболее сложными задачами, развиваться не только профессионально, но и личностно.

В результате я защитилась на «отлично». Надеюсь, что мои решения будут использованы при разработке проекта капитального ремонта путепровода, и мне удастся увидеть результат!

